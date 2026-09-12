با آغاز سال تحصیلی جدید، حوزه‌های علمیه خواهران و برادران در استان فارس، پذیرای جمعیت جدیدی از طالبان علم خواهند بود؛ به‌طوری که بر اساس آمار اعلام شده، بیش از هزار و ۳۰۰ طلبه در مقاطع مختلف وارد حوزه‌های علمیه استان می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با آغاز سال تحصیلی جدید، حوزه‌های علمیه خواهران و برادران در استان فارس، پذیرای جمعیت جدیدی از طالبان علم خواهند بود؛ به‌طوری که بر اساس آمار اعلام شده، بیش از هزار و ۳۰۰ طلبه در مقاطع مختلف وارد حوزه‌های علمیه استان می‌شوند.

حجت‌الاسلام عبدالرضا محمودی، مدیر حوزه علمیه استان فارس، با اشاره به آمار‌های مربوط به سال تحصیلی جاری اظهار داشتدر این دوره، حدود ۹۰۰ خواهر طلبه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و ۴۵۰ طلبه برادر در سطوح یک تا چهار وارد حوزه‌های علمیه استان می‌شوند.

وی با اشاره به وضعیت فعلی مراکز علمی، تصریح کرد در حال حاضر جمعیت کل طلاب فعال در استان که در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل هستند، به نزدیکی ۱۰ هزار نفر می‌رسد.

حجت‌الاسلام عبدالرضا محمودی تأکید کر د: این روند افزایشی، نشان‌دهنده استقبال مستمر از تحصیل در حوزه‌های علمیه است.

مدیر حوزه علمیه استان فارس همچنین با مرور دستاورد‌های سال گذشته، گفت : در سال گذشته بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ دانش‌آموخته از حوزه‌های علمیه استان فارس فارغ‌التحصیل شدند که هم‌اکنون در مدارس و دانشگاه‌ها مشغول به خدمت و تدریس هستند و از ظرفیت‌های علمی خود برای آموزش به همه دانش‌آموزان و دانشجویان استفاده می‌کنند.