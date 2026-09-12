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استاندار خراسان جنوبی از جذب ۹۷ درصدی اعتبارات استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در پنجمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی برای جذب کامل اعتبارات تا پایان مهلت قانونی تلاش کنند گفت:تاکنون ۹۷ درصد اعتبارات خراسان جنوبی جذب شده و ۲۷۴ میلیارد تومان نیز اعتبار جدید به استان ابلاغ شده است.
هاشمی از دستگاههای اجرایی خواست با پیگیری فوری، نسبت به تعیین تکلیف و جذب این منابع اقدام کنند
استاندار با اشاره به اینکه مجموع اعتبارات ملی و استانی استان که در سالهای گذشته حدود سه همت بود، امسال به حدود ۱۲ همت افزایش یافته است افزود: بخش قابل توجهی از این منابع در طرحهای مهم زیرساختی از جمله راهآهن، دوباندهسازی جادهها، آبرسانی و اجرای طرحهای هادی روستایی هزینه میشود و میتواند زمینهساز رونق عمرانی و اقتصادی استان باشد.
در این نشست همچنین آخرین وضعیت اعتبارات عمرانی، نحوه توزیع اعتبارات ۰.۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده، وضعیت درآمدهای استان و برنامه اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ بررسی شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز در ادامه جلسه گفت: تاکنون حدود ۹۸ درصد اعتبارات استان جذب شده و برای جذب اعتبارات باقیمانده نیز فرصت محدودی تا پایان سال مالی وجود دارد.
بهدانی همچنین از مبادله حدود ۴۵ درصد موافقتنامههای طرحهای عمرانی خبر داد و از دستگاههای اجرایی خواست با تسریع در تهیه و ارسال پیشنویس موافقتنامهها، زمینه تخصیص اعتبارات طرحهای عمرانی را فراهم کنند.
در ادامه جلسه، مصوبات کارگروههای زیربنایی، توسعه شهری، روستایی و عشایری، آمایش سرزمین و محیط زیست، اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری و اجتماعی، فرهنگی و سلامت نیز بررسی و درباره آنها تصمیمگیری شد.