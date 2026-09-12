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مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: شرجی و رطوبت تا اواسط روز دوشنبه هفته جاری در برخی مناطق استان ماندگار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی از اواخر وقت امروز تا اواسط روز دوشنبه جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی و مرکزی و غربی استان خواهند شد.
وی افزود: همچنین طی روزهای دوشنبه و سه شنبه در ساعاتی از بعدازظهرها سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی و شرقی بصورت متوسط همراه با تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
سبزه زاری تصریح کرد: در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج خواهد بود و تا اواخر هفته تغییر محسوس دمایی نخواهیم داشت.
به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۶.۸ و ایذه با دمای ۱۹.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۴۵.۲ و کمینه دمای ۲۶.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.