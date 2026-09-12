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به مناسبت روز ملی سینما، مصطفی محمودی، کارشناس رسانه و مدیرمسئول نشریه تخصصی «فیلمنگار»، با اشاره به ظرفیتهای رسانههای تخصصی در پویایی و اعتلای سینمای ایران، بر ضرورت حرکت به سوی ژورنالیسم تحلیلگر، آموزشمحور و راهبردی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای مصطفی محمودی، با حضور در استودیو شبکه خبر با بیان اینکه سینمای ایران نیازمند رسانههای پیشرو است، افزود: زمانی که رسانهها جایگاه نقد و تحلیل را رها میکنند و صرفاً به بازتابدهنده اخبار تولید، نمایش و بزرگداشتها تبدیل میشوند، مرجعیت خود را از دست میدهند.
مصطفی محمودی، کارشناس رسانه و مدیرمسئول نشریه تخصصی «فیلمنگار»، همزمان با روز ملی سینما، ضمن آسیبشناسی جریانهای رسانهای در حوزه هنر هفتم، تأکید کرد که سینمای ایران برای عبور از چالشهای فعلی، بیش از هر زمان دیگری به رسانههای «پیشرو» و «تحلیلگر» نیاز دارد تا نقش بازوی راهبردی را ایفا کنند.
محمودی، با انتقاد از وضعیت فعلی رسانههای مکتوب، سایتهای خبری و برنامههای رادیو-تلویزیونی سینمایی گفت: متأسفانه رسانههای ما از جایگاه واقعی خود که «دیدهبانی» و «تولید فکر» است، تنزل یافته و به نهادهایی «بازتابدهنده» و منفعل تبدیل شدهاند.
وی ادامه داد: وقتی رسانه جایگاه نقد و تحلیل را رها میکند و صرفاً به بازتاب اخبار روتینِ تولید، نمایش یا بزرگداشتها میپردازد، مرجعیت خود را نزد مخاطب و جامعه سینمایی از دست میدهد.
وی با اشاره به افت کیفیت تولیدات ژورنالیستی در حوزه سینما، گفت: در دهههای ۶۰ و ۷۰، ما برنامههای جریانسازی مانند «جنگ هنر هفته»، «فانوس خیال»، «آن روی سکه» و «شهر فرنگ» را داشتیم که مستقیماً بر سیاستگذاریهای سینمایی و بدنه سینماگران تأثیرگذار بودند؛ خلأ اینگونه برنامههای تحلیلی امروز در رسانه ملی و خبرگزاریهای رسمی به شدت احساس میشود.
مدیرمسئول فیلمنگار در بخش دیگری از این گفتوگو، به آسیبشناسی تأثیر فضای مجازی بر نقد سینمایی پرداخت و افزود: با اینکه فضای مجازی دارای سرعت بالایی است، اما از عمق کافی برخوردار نیست و متأسفانه شاهد نوعی «ژورنالیسم زرد» در این فضا هستیم که سینما را از یک هنر متعالی به کالایی مصرفی و حاشیهساز تقلیل داده است.
محمودی افزود: تمرکزِ بیش از حد بر حواشی زندگی بازیگران، سبک پوشش و درگیریهای شخصی، به جای تحلیل فرم و ساختار فیلم، گفتمانی در سینما ایجاد نمیکند و در عوض، ذائقه تماشاگر را به شدت پایین میآورد.
این جریان به جای حل گرههای سینما، خود به گرهای بر گرههای قبلی اضافه میکند و این یک آسیب است.
وی با تأکید بر لزوم آموزش تخصصی برای خبرنگاران و منتقدان نسل جدید، بیان کرد: بسیاری از فعالان جوان ما با وجود زحمات فراوان، آموزشهای لازم برای انجام گفتوگوهای چالشی و عمقی را ندیدهاند.
همچنین ضعف در شناخت تاریخ سینمای ایران، گونهشناسی (ژانر) و عقبه مدیریتی سینما، آسیب جدی به جریان نقد وارد کرده است.
محمودی در پایان با تأکید بر اینکه ما در این دوران به رسانههای تخصصی که بازوی راهبردی سینمای ایران میشود، نیاز داریم چه در حوزه تصمیم گیری چه درحوزه اجرا، رسانه آینه سینما نیست، رسانه معمار ذهن مخاطب است و اگر رسانه درست فکر نکند، مخاطب هم درست تماشا نمیکند.