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پایگاه اورژانس ۱۱۵ درازکلا در بخش بابلکنار شهرستان بابل، به عنوان بیستمین پایگاه اورژانس این شهرستان، امروز به صورت رسمی افتتاح شد.
مسئول اورژانس بابل، در این مراسم با اشاره به اهمیت این طرح گفت: امروز شاهد افتتاح فاز اول عملیاتی پایگاه جاده درازکلا هستیم. این پایگاه که با هدف ارائه خدمات در دو فاز عملیاتی و آموزشی طراحی شده بود، در سال ۱۳۹۹ کلنگ زنی شد.
دکتر لعلی افزود: با کمک و مساعدت خیرین منطقه، فاز اول این پایگاه آماده بهرهبرداری شد و امروز به صورت رسمی افتتاح میشود تا خدمترسانی به بخش وسیعی از مردم بخش بابلکنار شهرستان بابل انجام شود.
مسئول اورژانس بابل با اشاره به اهمیت این افتتاح در ارتقای سطح خدمات درمانی منطقه، اظهار امیدواری کرد که این پایگاه بتواند نقش مؤثری در کاهش زمان رسیدن امدادگران به بیماران و مصدومان و افزایش سرعت خدمات رسانی در مواقع اضطراری ایفا کند.
وی تصریح کرد: این افتتاح نشان دهنده توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی در مناطق روستایی و بخشهای شهرستان بابل است. مشارکت خیرین در ساخت این پایگاه، نمونهای از همکاری مردم و نهادهای دولتی در حوزه سلامت است.
گفتنی است با افتتاح این پایگاه، شمار پایگاههای اورژانس ۱۱۵ شهرستان بابل به ۲۰ مورد افزایش یافت که گامی مهم در جهت پوشش بهتر خدمات فوریتهای پزشکی در نقاط مختلف این شهرستان به شمار میرود.
فاز دوم با توجه به طراحی دو فازی این پایگاه، انتظار میرود فاز آموزشی آن نیز در آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.