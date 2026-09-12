صادرات اصفهان به ۴۷۰ میلیون دلار رسید که کمتر از سال قبل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل صمت استان اصفهان در دومین همایش سراسری هم‌اندیشی تجارت خارجی کشور که امروز در سالن نصف جهان اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد گفت: صادرات استان در ۴ ماهه امسال به حدود ۴۷۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با بیش از یک میلیارد دلار صادرات در همین بازه در سال‌های گذشته کاهش‌یافته است.

صادق کرمی، افزود: اصفهان بیش از ۱۰ هزار و ۸۰ واحد صنعتی و ۷۲ هزار واحد صنفی تولیدی دارد و از استان‌های شاخص کشور در حوزه تولید است.

وی گفت: اصفهان در جنگ ۱۲ روزه و تحمیلی سوم آسیب‌های قابل توجهی دید و بیش از یک هزار و ۹۵۰ واحد صنفی و صنعتی استان مورد حمله قرار گرفت که ۷۷ واحد به‌صورت ۱۰۰ درصد تخریب و ۱۱۷ واحد نیز بیش از ۸۰ درصد تخریب شدند.

مدیرکل صمت استان اصفهان افزود: ۴۲ واحد شرکت دانش‌بنیان استان نیز آسیب جدی دیدند که برخی از این واحدها در جهان بی‌نظیر هستند و باید با حمایت و همکاری دستگاه‌های مختلف به مسیر تولید بازگردند.

صادق کرمی با بیان اینکه این استان در حوزه صادرات یکی از مناطق توانمند کشور بوده و همچنان ظرفیت بالایی دارد گفت:محدودیت‌های فرایندهای اداری و مشکلات ارزی باعث شده تولید و صادرات اصفهان به پایین‌ترین میزان در چند سال گذشته برسد.

وی افزود: اصفهان حدود ۵ هزار کارت بازرگانی داشته که در حال حاضر یک هزار و ۵۰۰ فقره از این کارت‌ها در حوزه بازرگانی و تولید فعال است.

به گفته مدیرکل صمت استان اصفهان سرعت گرفتن فرایندهای ارزی و صادراتی می‌تواند از مشکلات موجود در استان‌ها کم کند و ارتباط میان ادارات کل صمت استان‌ها و سازمان توسعه تجارت را نیز تقویت کند.

صادق کرمی افزود: استفاده از ظرفیت معاونت‌ها و مدیران سازمان توسعه تجارت و تبادل تجربه میان مدیران بازرگانی خارجی استان‌ها می‌تواند به ایجاد هماهنگی بیشتر در حوزه صادرات منجر شود.

استاندار اصفهان در این همایش گفت: اصفهان از گذشته شهر صنعت و تجارت بوده و قرارگرفتن این شهر در مسیر راه ابریشم علاوه بر تجارت، زمینه ارتباطات فرهنگی و اجتماعی را نیز فراهم کرده است.

مهدی جمالی‌نژاد افزود: کشور در جنگ نظامی توانست ایستادگی کند اما در جنگ اقتصادی و شناختی همچنان به تقویت و تجهیز نیاز دارد و نمی‌توان با مدیریت روزمره مشکلات اقتصادی را حل کرد.

وی گفت: بازرگانی خارجی خط مقدم دفاع از معیشت مردم است و نگاه حاکمیت باید از ایجاد محدودیت به سمت تسهیل تجارت تغییر کند.

استاندار افزود: سیاست‌های رفع تعهد ارزی نیز باید با واقعیت‌های جنگ اقتصادی متناسب شود تا فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان با مشکل مواجه نشود.

استاندار اصفهان افزود: پیمان‌هایی مانند بریکس و شانگهای فرصت‌های مهمی برای کشور ایجاد کرده‌اند اما صرف امضای تفاهم‌نامه کافی نیست و باید توافق‌ها به مرحله اجرا برسند.

جمالی‌نژاد با اشاره به اینکه برای خنثی‌سازی تحریم‌های بانکی باید همکاری اتاق‌های بازرگانی، ابزارهای مالی و مسیرهای پرداخت غیرمتعارف توسعه پیدا کند گفت: بانک‌ها باید با روش‌های جدید تأمین مالی و پذیرش خطر به صادرکنندگان کمک کنند و به موتور محرک تجارت تبدیل شوند.

استاندار اصفهان گفت: رعایت استانداردهای جهانی و الزامات زیست‌محیطی برای ماندن در بازارهای جهانی ضروری است و نظارت بر صدور کارت‌های بازرگانی نیز باید جدی باشد تا کارت‌های صوری و کالاهای بی‌کیفیت به اعتبار برند ایران آسیب نزنند.

جمالی نژاد افزود: اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های خود آمادگی دارد به‌عنوان بارانداز مرکزی کشور فعالیت کند و از این طریق هزینه و زمان حمل‌ونقل صادرکنندگان کاهش یابد.

وی پیشنهاد کرد کمیته‌ای با حضور نمایندگان دارای اختیار برای پیگیری مصوبات تشکیل شود تا روند اجرای تصمیمات به‌صورت ماهانه بررسی شود.