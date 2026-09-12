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بازیکن والیبال تیم ملی ایران ناخواسته با یکی از هواداران ژاپنی برخورد کرد، اما این پایان ماجرا نبود وپایان بازی، با یک پیراهن و یک لبخند، به خاطرهای زیبا تبدیل شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا تیم ملی والیبال ایران موفق به شکست استرالیا شد و پس از فینالیست شدن سهمیه مسابقات جهانی ۲۰۲۷ هم دریافت کرد. در ست دوم این دیدار، حمله لورنزو پوپ، بازیکن استرالیایی، با دریافت ناقص محمدرضا حضرتپور مواجه شد و علی حاجیپور برای برگرداندن توپ به میان تماشاگران رفت و ناخواسته با یکی از هواداران ژاپنی برخورد کرد. اما داستان اینجا تمام نشد؛ پایان بازی، با یک پیراهن و یک لبخند، به خاطرهای زیبا تبدیل شد.