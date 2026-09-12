بازیکن والیبال تیم ملی ایران ناخواسته با یکی از هواداران ژاپنی برخورد کرد، اما این پایان ماجرا نبود وپایان بازی، با یک پیراهن و یک لبخند، به خاطره‌ای زیبا تبدیل شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا تیم ملی والیبال ایران موفق به شکست استرالیا شد و پس از فینالیست شدن سهمیه مسابقات جهانی ۲۰۲۷ هم دریافت کرد. در ست دوم این دیدار، حمله لورنزو پوپ، بازیکن استرالیایی، با دریافت ناقص محمدرضا حضرت‌پور مواجه شد و علی حاجی‌پور برای برگرداندن توپ به میان تماشاگران رفت و ناخواسته با یکی از هواداران ژاپنی برخورد کرد. اما داستان اینجا تمام نشد؛ پایان بازی، با یک پیراهن و یک لبخند، به خاطره‌ای زیبا تبدیل شد.

در نهایت علی حاجی‌پور نتوانست توپ را برگرداند و خودش نیز دچار آسیب‌دیدگی شد و در آن لحظه خیلی‌ها نگران شدند که این آسیب‌دیدگی حاد باشد، اما خوشبختانه پس از یک مداوای کوتاه به زمین بازگشت و ستاره تیم ملی والیبال ایران در دیدار مقابل استرالیا شد.

پس از این اتفاق فدراسیون والیبال به سه زبان انگلیسی، ژاپنی و فارسی به آن واکنش نشان داد و عذرخواهی کرد.