تحول در خدمات مالی دیجیتال؛ با سند فناوری نوین پولی و مالی

با تدوین «سند به‌کارگیری فناوری نوین پولی و مالی در فضای مجازی»، گامی بلند برای تسهیل دسترسی شهروندان به اعتبارات مالی و دیجیتال برداشته شده است.