تحول در خدمات مالی دیجیتال؛ با سند فناوری نوین پولی و مالی
با تدوین «سند بهکارگیری فناوری نوین پولی و مالی در فضای مجازی»، گامی بلند برای تسهیل دسترسی شهروندان به اعتبارات مالی و دیجیتال برداشته شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، هدف اصلی این سند، مدرنسازی خدمات مالی و افزایش امنیت تراکنشهای دیجیتال است. این برنامه به عنوان یکی از ۳۹ اقدام کلان در سند راهبردی فضای مجازی، تلاش میکند تا با بهرهگیری از فناوریهای نوین، زیرساختهای پولی ایران را ارتقا داده و جایگاه کشور را تا سال ۱۴۱۰ در میان کشورهای پیشرو در حوزه فضای مجازی تثبیت کند.