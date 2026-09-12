پخش زنده
امروز: -
هفته آخر شهریورماه، ایستگاه زمانی معناداری برای برگزاری رویداد ملی ایرانجان، آذربایجانشرقی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در سالروز درگذشت استاد شهریار و روز ملی شعر و ادب فارسی، رویدادهای آخر فصل تابستان برای محصولات راهبردی استان و استقبال از هفته دفاع مقدس، آذربایجانشرقی حرفهای زیادی برای گفتن در همه شبکههای رسانه ملی دارد.
پس از ماهها وقفه در برگزاری رویداد ایران جان به دلیل وقوع جنگ تحمیلی سوم، در فاصله کمتر از ۴۵ روز مانده به هفته رویداد ایرانجان، آذربایجانشرقی ایران، زمان برگزاری رویداد قطعی و ابلاغ شد. این فرصت برای عملیات اجرایی و محتوایی گسترده که قرار بود برای دستکم شش ماه برنامهریزی شود، کافی به نظر نمیرسید.
اما همکاران من در حوزههای پیام و پشتیبانی که چند ماه گذشته را در شرایط جنگی و در سازمان دوم رسانه سپری کرده بودند، آستینها را بالا زدند و آمادگی خود را برای شرکت در عملیات رسانهای رویداد ایران جان اعلام کردند. عملکرد حرفهای در شرایط جنگی و بحرانی، همکاران مرکز را آبدیدهتر و از نظر روحی، آمادهتر کرده بود. با امید به فضل خدا و با شعار «آذربایجان پرچمدار اتحاد ایران» کار را شروع کردیم و در هفته اول، همه کمیتهها و کارگروهها حکم مسئولیت خود را با شرح وظایف دقیق دریافت کردند.
با توجه به ضرورت حفظ کیفیت برنامههای جاری شبکه سهند و رادیو تبریز، دبیران و مسئولان کمیتههای اجرایی، محتوایی، سیما، صدا، خبر، فضای مجازی، فنی، صیانت، رفاهی، مالی، ارتباطات دولتی و بخش خصوصی، تولیدات مردمی، پژوهش، برنامهریزی، برونمرزی، فنی و ... عموما از بین همکارانی انتخاب شدند که مستقیما با مسئولیت اصلی حوزهها درگیر نبودند. در عین حال معاونان و مدیران هر حوزه بر عملکرد حوزههای مرتبط، نظارت و اشراف کامل داشتند.
به این ترتیب، اراده برگزاری رویداد ایرانجان، درخور نام و تاریخ استان آذربایجانشرقی، در بین مدیران و همکاران پرتلاش، کاربلد و متعهد مرکز شکل گرفت و با مکاتبات، برگزاری جلسات توجیهی اولیه و ورود جدی مجموعههای مرتبط در استان بویژه استانداری، شهرداری تبریز، فرمانداریها، مجموعه سپاه عاشورا، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و ... آمادگی لازم در مجموعه مدیران ارشد و میانی استان ایجاد شد.
در این زمینه رویکرد استاندار، شهردار و فرمانده ارشد سپاه استان در استقبال از این رویداد و نگاه فرصتمحور به آن ستودنی بود. در حوزه محتوا، سند زیست بوم استان و سند اقدام مرتبط با آن، محور برنامهریزی محتوایی رویداد ایرانجان آذربایجانشرقی ایران قرار گرفت. از این سند، ۲۲ سرفصل با بیش از ۳۰۰ فصل، برای پوشش همه موضوعات، رویدادها، اماکن و شخصیتها، ذیل دو رویکرد اصلی مزیتها و ظرفیتها در کنار چالشها و مطالبات تعیین و در دستور کار کمیتههای حوزههای پیام قرار گرفت.
حجم اصلی تولیدات در دو دسته تولیدات آرشیوی شامل بازبینی، بازآفرینی و آمادهسازی تولیدات چند سال اخیر مرکز با الزام به ارتباط دقیق با سرفصلها و احراز کیفیت مطلوب صدا و تصویر HD و تولیدات جدید در ساختارهای جذاب و کوتاه رادیویی و تلویزیونی و خبری برنامهریزی شد. در کل، اگرچه کار برگزاری رویداد بسیار مهم ایران جان آذربایجانشرقی ایران، دیر شروع شد؛
اما این موضوع لطمهای بر کمیت و کیفیت برگزاری این رویداد ملی وارد نساخت و مرکز در آستانه برگزاری بزرگترین رویداد فرهنگی استان در سال ۱۴۰۵ و روایت نقش آذربایجان در پرچمداری اتحاد ایران، در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد. امید است با لطف خداوند متعال و توجهات حضرت صاحب الامر (عج)، هدایتهای ریاست سازمان و مدیران ارشد در ستاد سازمان و تلاش خستگی ناپذیر همکاران کاربلدم در صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، این بار «ایران جان» در ایستگاه دهم در قاب زیبا و پرافتخار آذربایجانشرقی بدرخشد.
نویسنده: ایوب نصیری_ مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجانشرقی