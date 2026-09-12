به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در جلسه شورای اداری این شهرستان سبزوار گفت: صنایعی که نیروی معلول استخدام کنند، نیمی از حقوق آنها را سازمان بهزیستی پرداخت خواهد کرد.

سید جواد حسینی افزود: فعالان اقتصادی، باز هم می‌توانند با استناد به این قانون نیروی معلول جذب کنند و سازمان بهزیستی در این خصوص کمبود بودجه ندارد برای مددجویان سخت اشتغال تحت پوشش این نهاد، موضوع طرح نیروگاه خورشیدی پیگیری و زمینه اجرای آن فراهم شده که این اقدام گامی برای کسب درآمد پایدار این معلولان است.

وی ادامه داد: در هر نقطه از کشور از جمله شهرستان سبزوار با ساخت نیروگاه خورشیدی از محل تحصیلات اشتغال معلولان، درآمد حاصل شده به معلول اختصاص می‌یابد و با این طرح حتی معلولانی که در بستر هستند، دارای درآمد پایدار خواهند شد.

وی بیان کرد: در نظام اداری کشور سه اصل تمامیت، کیفیت و عادلانه سازی خدمات مورد توجه قرار گرفته است که برای تحقق این اصول ۱۳چرخش تحول آفرین در سازمان بهزیستی طراحی شده است.

حسینی گفت: از دستاورد‌های این چرخش تحول آفرین، توانمندسازی و فرصت آفرینی مددجویان بوده است چنان که در ۲ سال ۱۷۱ هزار فرصت شغلی برای این قشر ایجاد شده است.

وی افزود: در حوزه مسکن خانوار‌های دارای ۲ معلول نیز ساخت هشت هزار واحد مسکونی با همیاری وزارت راه و شهرسازی و نهاد‌های مرتبط آغاز شده است.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های پیش روی کشور ابر بحران سالمندی با پیامد‌های مختلف آن است که مسئولان ما دراین زمینه هوشیاری لازم را ندارند این بحران اجتماعی آرام، آرام منشا بسیاری از بحران‌ها خواهد شد و اگر پیشگیری نکنیم عوارض جبران ناپذیری به دنبال دارد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار نیز در این نشست گفت: بهزیستی این شهرستان نیاز به کمک مالی زیادی ندارد و بیشتر نیازمند یک برنامه اجرایی دقیق است.

حامد قربانی افزود: این شهرستان ظرفیت‌های نخبگانی قابل توجه در حوزه دانشگاه ها، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی دارد و می‌تواند به طور آزمایشی به عنوان نخستین منطقه در بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها در حوزه بهزیستی باشد.

وی تصریح کرد: سبزوار به عنوان یکی از شهرستان‌های پرجمعیت خراسان رضوی، از آسیب حاشیه‌نشینی رنج می‌برد و با وجود هفت محله کم برخوردار نیازمند توجه ویژه در حوزه مشاوره‌های اجتماعی است.

قربانی گفت: برخی از چالش‌های اجتماعی در این شهرستان افزایش یافته که باید با ایجاد مراکز مداخله، مانع پیشرفت آن در سطح جامعه شد.



