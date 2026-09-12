به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روح‌الله نجفی در تحلیل عملکرد صندوق های سهامی اظهار کرد: در شرایطی که مدیریت ریسک در پرتفوی سرمایه‌گذاران به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است، صندوق‌های سهامی با استراتژی‌های فعال و تحلیل‌گری حرفه‌ای، گزینه‌ای هوشمندانه برای حفظ ارزش دارایی‌ها هستند.

وی افزود:: پایداری در بازدهی، نتیجه مدیریت هزینه‌ها و دقت در تخصیص دارایی‌هاست. صندوق سهامی ثروین فراتر از یک ابزار معاملاتی، به عنوان محلی امن برای مدیریت دارایی سرمایه‌گذاران خرد و کلان شناخته می‌شود؛ موضوعی که با پایبندی دقیق ارکان صندوق به امیدنامه و شفافیت در گزارش‌های عملکردی به‌دست آمده و موجب جلب اعتماد عمومی شده است.

رئیس اسبق اداره نظارت بر بازارهای سازمان بورس با اشاره به مزیت‌های دسترسی به این ابزار مالی افزود: ماهیت قابل‌معامله بودن صندوق های سهامی، علاوه بر نقدشوندگی بالا، شفافیت حداکثری در محاسبات روزانه را برای سهامداران به ارمغان آورده است. برخلاف روش‌های سنتی که سهامداران را در معرض ریسک‌های هیجانی قرار می‌دهد، استراتژی ما در صندوق های سهامی متمرکز بر انتخاب هوشمندانه پرتفوی، انضباط معاملاتی و در نهایت، کسب بازدهی فراتر از شاخص کل است.