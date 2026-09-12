ارتش یمن اعلام کرد: سامانه‌های پیشرفته نظارتی و رادار‌های دریایی که از سوی آمریکا، رژیم صیهونیستی و امارات به شورشیان تحویل داده شده بودند را به غنیمت گرفتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه خبری المحور نیوز، نیرو‌های صنعا غنائم ارزشمندی در ساحل غربی به دست آوردند.

از جمله سامانه‌های مراقبت و رادار‌های دریایی پیشرفته مانند: سامانه فرانسوی Thales CoastWatcher ۱۰۰ و رادار‌های Hensoldt Spexer / SharpEye که قادر به رصد اهداف دریایی کوچک هستند، به‌علاوه رادار ساحلی اسرائیلی ELM-۲۲۲۶ ACSR، و حسگر‌های زیرآبی و دوربین‌های حرارتی دوربرد، که شامل موارد زیر می‌شود:

سامانه فرانسوی Thales CoastWatcher ۱۰۰ که بر اساس الگوریتم‌های هوش مصنوعی (AI) برای ادغام داده‌ها و تحلیل خودکار رفتار مشکوک شناور‌های دریایی در مسافتی بیش از ۱۵۰ مایل دریایی عمل می‌کند.

سامانه آلمانی Hensoldt Spexer / Kelvin Hughes SharpEye که قادر به نفوذ به تداخل امواج و ردیابی کوچک‌ترین اهداف، مانند قایق‌های تندرو، قایق‌های بادی و مین‌های دریایی شناور، حتی در آب‌های متلاطم است.

رادار ساحلی متحرک (ELM-۲۲۲۶ ACSR) که توسط شرکت اسرائیلی "التا" تولید شده و می‌تواند بدون شناسایی از سوی سامانه‌های جنگ الکترونیک عمل کند، زیرا دارای ویژگی (LPI) با احتمال کم برای رهگیری است.

سامانه‌های حسگر‌های غوطه‌ور (Blue Whale) در اطراف جزایر حنیش و زقر.

سامانه‌های دوربین‌های حرارتی با برد بلند (EO/IR) که مجهز به لیزر برای تعیین ابعاد و شناسایی شناور‌ها و تحرکات ساحلی در شب هستند.