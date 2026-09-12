بیش از ۳۰ دانشجوی بسیجی دانشگاه‌های اسدآباد با حضور در روستا‌های منطقه کلیایی، به ۵۰۰ نفر، خدمات دندانپزشکی، بهداشتی، آموزشی، عمرانی و اقتصادی ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، برای اجرای این اردوی جهادی ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شد و با دستور نماینده مردم اسدآباد در مجلس، ماهانه ۵۰ میلیون تومان مواد اولیه ترمیم دندان در اختیار گروه جهادی قرار می‌گیرد.

مسئول گروه جهادی شهید ابراهیم هادی گفت: در جریان این اردو، حدود ۵۰۰ نفر از اهالی روستا‌های منطقه از خدمات گروه جهادی بهره‌مند شدند و برای اجرای برنامه‌ها و ارائه خدمات تخصصی، عمرانی و حمایتی، ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شد.

امیرمهدی خدایی افزود: هدف گروه‌های جهادی، حضور در کنار مردم مناطق کم‌برخوردار و ارائه خدمات تخصصی و محرومیت‌زدایی است و تلاش می‌کنیم این خدمات در طول سال نیز تداوم داشته باشد.