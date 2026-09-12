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احداث ساختمان کلرزنی و حوضچه تماس کلر تصفیهخانه فاضلاب شهرضا با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال به پیشرفت ۸۵ درصدی رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر آبفای شهرضا هدف از اجرای این طرح را ارتقای کیفیت پساب خروجی و فراهمسازی زمینه بازچرخانی ایمنتر پساب عنوان کرد و گفت: عملیات اجرایی طرح از ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ آغاز شده است.
مهدی شمسبگی با بیان اینکه عملیات احداث حوضچه تماس کلر بهطور کامل به پایان رسیده و آببندی آن نیز انجام شده است افزود: همچنین سازههای بتونی حوضچههای خروجی، محفظه نصب فلومتر و پایههای شیرآلات قطع و وصل تکمیل و برای نصب تجهیزات آماده شدهاند.
وی گفت: ساختمان کلرزنی نیز در مرحله تیغهچینی داخلی قرار دارد و پس از تکمیل این بخش، عملیات تأسیسات برقی و مکانیکی اجرا میشود.
مدیر آبفای شهرضا گفت: با تکمیل این طرح، گندزدایی پساب خروجی تصفیهخانه بهبود مییابد و با ارتقای کیفیت پساب، زمینه استفاده ایمنتر از آن در مصارف غیر آشامیدنی از جمله آبیاری فضای سبز و بخش کشاورزی فراهم میشود.
مهدی شمسبگی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، این طرح تا پایان سال جاری با تکمیل بخش مکانیکال به مرحله بهرهبرداری آزمایشی خواهد رسید.