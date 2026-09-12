دومین نشست شورای سیاست‌گذاری هفته ملی کودک با حضور نمایندگان بیش از ۵۰ وزارتخانه، سازمان، نهاد فرهنگی و تشکل مردم‌نهاد امروز برگزار شد و پس از بررسی بیش از ۶۰۰ پیشنهاد، شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» به عنوان شعار رسمی هفته ملی کودک ۱۴۰۵ انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دومین نشست شورای سیاست‌گذاری هفته ملی کودک امروز در سالن کنفرانس مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون برگزار شد.

در این نشست، فرهاد فلاح معاون فرهنگی کانون، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای درباره شعار، رویکرد‌ها و برنامه‌های هفته ملی کودک به تبادل نظر پرداختند.

فلاح با تبریک روز ملی سینما، نقش هنر و سینمای کودک را در تربیت نسل آینده یادآور شد و گفت: هدف ما برگزاری هفته‌ای نیست که تنها در اختیار چند دستگاه دولتی باشد، بلکه می‌خواهیم همه ظرفیت‌های کشور، از شهرداری‌ها و کتابخانه‌ها تا موزه‌ها، مراکز علمی، کتاب‌فروشی‌ها و گروه‌های مردمی در آن نقش‌آفرین باشند.

او افزود: هر دستگاه باید یک محور سیاستی مشخص برای خود تعریف کند تا برنامه‌های هفته ملی کودک با انسجام و هم‌افزایی بیشتری اجرا شود.

فلاح با اشاره به گسترش دامنه مشارکت دستگاه‌ها نسبت به سال‌های گذشته اظهار کرد: امسال بیش از ۵۰ سازمان، دستگاه اجرایی و تشکل مردم‌نهاد در برگزاری هفته ملی کودک مشارکت دارند و هدف این است که فعالیت‌ها تنها به مراکز فرهنگی محدود نشود، بلکه شهرداری‌ها، کتابخانه‌ها، موزه‌ها، کتاب‌فروشی‌ها، مراکز علمی، حمل‌ونقل شهری و دیگر مجموعه‌های خدماتی نیز برای کودکان برنامه‌ریزی کنند.

او افزود: هر نهاد باید یک سیاست و محور مشخص برای حضور در هفته ملی کودک تعریف کند تا برنامه‌های اجرایی در سراسر کشور با انسجام بیشتری دنبال شود؛ برای نمونه میراث فرهنگی با محور آشنایی کودکان با موزه‌ها و هویت تاریخی، محیط زیست با آموزش حفاظت از طبیعت، و حوزه علم و فناوری با تقویت خلاقیت و حل مسئله در کودکان وارد میدان شوند.

یکی از مهم‌ترین دستور‌های این نشست، بررسی شعار هفته ملی کودک بود. معاون فرهنگی کانون با بیان اینکه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شعار از سراسر کشور دریافت شده است، گفت: در انتخاب شعار تلاش شد مفاهیمی همچون امید، لبخند، آینده، بازگشایی مدارس، شرایط کودکان پس از جنگ و نگاه رو به فردای ایران مورد توجه قرار گیرد.

پس از بررسی شش شعار نهایی و تبادل نظر اعضای شورا، شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» به عنوان شعار رسمی هفته ملی کودک ۱۴۰۵ انتخاب شد؛ شعاری که بر نقش شادی، امنیت و آینده‌سازی کودکان در ساختن ایران تأکید دارد.

در ادامه نشست، نمایندگان دستگاه‌های مختلف دیدگاه‌های خود را درباره محور‌های اجرایی هفته ملی کودک ارائه کردند. بخش قابل توجهی از پیشنهاد‌ها بر بازگشت کودکان به مدرسه، تقویت امید اجتماعی، کاهش آثار روانی جنگ، عدالت آموزشی و توسعه مهارت گفت‌و‌گو متمرکز بود.

برخی از اعضا با اشاره به شرایط جدید جامعه پس از جنگ، مدرسه را مهم‌ترین کانون بازسازی امید و امنیت روانی کودکان دانستند و پیشنهاد کردند بخش عمده برنامه‌های هفته ملی کودک با همکاری مدارس و خانواده‌ها اجرا شود.

اعضای شورای سیاست‌گذاری همچنین بر استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی، هنرمندان، فعالان فرهنگی، رسانه‌ها و فضای مجازی تأکید کردند تا پیام هفته ملی کودک به همه کودکان ایران برسد.

بر اساس تصمیم این شورا، هفته ملی کودک ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» و با مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردم‌نهاد در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

در ادامه این نشست نماینده کانون اصلاح و تربیت با بیان اینکه بسیاری از نوجوانان مراکز اصلاح و تربیت با ترک تحصیل، آسیب‌های روانی و مشکلات خانوادگی روبه‌رو هستند، خواستار همکاری جدی دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و بهداشتی شد.

او تأکید کرد بازگشت موفق این کودکان به جامعه تنها با مشارکت همه نهاد‌ها امکان‌پذیر است.

نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از پیگیری حقوقی وضعیت کودکان شهید، مجروح و دارای بیماری‌های خاص در مجامع بین‌المللی خبر داد.

وی پیشنهاد کرد یکی از روز‌های هفته ملی کودک به موضوع حق حیات، حق آموزش، سلامت و امنیت کودکان اختصاص یابد و نشست‌های تخصصی با حضور صاحب‌نظران برگزار شود.

نماینده رسانه کودک و نوجوان با اشاره به افزایش اختلاف‌نظر میان کودکان در فضای پس از جنگ گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید مهارت گفت‌و‌گو، احترام متقابل، همدلی و اتحاد به کودکان آموزش داده شود.

او افزود: رسانه‌ها با تولید برنامه‌های کودک‌محور می‌توانند نقش مهمی در تقویت امید و تاب‌آوری نسل آینده ایفا کنند.

در بخش دیگری از نشست، فرهاد فلاح با تأکید بر نقش نویسندگان و شاعران گفت: در بسیاری از کشور‌ها نویسنده پس از انتشار کتاب، مدرسه به مدرسه و کلاس به کلاس با کودکان دیدار می‌کند؛ این فرهنگ باید در ایران نیز تقویت شود.

او پیشنهاد داد مدارس، مهدکودک‌ها، مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها میزبان نویسندگان کودک باشند تا ارتباط مستقیم میان خالق اثر و مخاطب شکل بگیرد.

فلاح در پایان اعلام کرد کانون آمادگی دارد نشست‌های شورای سیاست‌گذاری را به‌صورت مستمر و حتی پس از هفته ملی کودک ادامه دهد تا دستگاه‌های مختلف بتوانند ظرفیت‌های خود را برای حل مسائل کودکان در کنار یکدیگر به اشتراک بگذارند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از همکاری کانون با سازمان فضایی، شرکت ملی پست، وزارت بهداشت، میراث فرهنگی، شورای نظارت بر اسباب‌بازی و دیگر نهاد‌ها گفت: این هم‌افزایی‌ها زمینه شکل‌گیری طرح‌هایی همچون توسعه کتابخانه‌های مناطق محروم، ترویج علم، آموزش شهروندی و گسترش عدالت فرهنگی را فراهم کرده است.

دومین نشست شورای سیاست‌گذاری هفته ملی کودک امروز در سالن کنفرانس مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمان‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی، رسانه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد برگزار شد.