در نشست بررسی حادثه رانندگی تانکر حامل سوخت در سنندج و جان باختن ۱۱ نفر از هموطنان، استاندار کردستان و رئیس‌کل بیمه مرکزی بر تسریع در پرداخت دیه جان‌باختگان و جبران خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بیمه مرکزی در نشست با استاندار و جمعی از آسیبدیدگان این حادثه اعلام کرد مبالغ مربوط به جان‌باختگان، براساس اطلاعات ارائه‌شده، به حساب دادگستری واریز شده است.

به گفته موسی رضایی میرقائد، با استفاده از تجربه پرداخت خسارت حادثه بندر شهید رجایی، می‌توان مراحل قانونی و پرداخت‌ها را ظرف دو تا سه روز تکمیل کرد.

در این حادثه تعدادی خودرو بدون سرنشین هم که در محل حادثه پارک بود، بر اثر آتش سوزی کاملا از بین رفتند.

رئیس‌کل بیمه مرکزی درباره این خودرو‌ها گفت: خسارت خودرو‌های پارک بلافاصله پس از نهایی‌شدن ارزیابی کارشناسی پرداخت می‌شود و پرداخت به‌موقع خسارت‌های مردم، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، خط قرمز صنعت بیمه است.

استاندار کردستان هم با تسلیت به خانواده‌های ۱۱ جان‌باخته این سانحه، خواستار پرداخت کامل و یک‌جای خسارت‌ها، بدون تشریفات پیچیده اداری شد.

آرش زره‌تن لهونی، تأکید کرد طولانی شدن فرایند پرداخت، علاوه بر افزایش مشکلات خانواده‌ها، موجب کاهش ارزش خسارت‌ها بر اثر تورم خواهد شد.

وی خبر‌هایی هم درباره تکمیل کنارگذر و نیز استخدام فرزندان افرادی شد که از کارکنان سازمان همیاری شهرداری‌ها بودند و در این حادثه جان خود را از دست دادند.