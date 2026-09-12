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شاخص کیفیت هوای شهرهای قم و کهک امروز شنبه ۲۱ شهریور به دلیل افزایش آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس اطلاعات ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۱ صبح که از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم دریافت شده است، کیفیت هوا در شهرهای قم و کهک در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
در همین حال، وضعیت کیفی هوا در شهرهای قنوات و جعفرآباد قابل قبول گزارش شده است.
بر اساس توصیههای دانشگاه علوم پزشکی قم، افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی، کودکان، سالمندان، مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیتهای طولانی یا سنگین در فضای باز را کاهش دهند.