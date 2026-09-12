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مدرسه چهار کلاسه مقطع ابتدایی خیرساز در روستای چاله کند بخش گلتپه کبودراهنگ به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این مدرسه با اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی خیرکبودراهنگی ساخته شده است و زمین مدرسه را خیرین روستا اهدا کردهاند.
مدرسه چهار کلاسه روستای چاله کند، در ۱۵۰ مترمربع مساحت و با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان به همت خیر نیک اندیش بهروز ملکی راد، احداث شده است.
بهنام اسدی مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان گفت: در استان ۱۱۱ طرح آموزشی در حال ساخت است که ۷۳ طرح تحویل شده و ۳۸ طرح در حال احداث است.
سید ایوب موسوی فرماندارکبودراهنگ نیزگفت: امسال ۳۷ میلیارد تومان در کمیته برنامه ریزی برای ساخت ۱۱ مدرسه در شهرستان، اعتبار پیش بینی شده است.
در این مراسم از خیرمدرسه ساز و خیران روستا که زمین رایگان اهدا کردهاند تجلیل شد.
علاوه بر مدرسه روستای چاله کند بخش گلتپه ۵ مدرسه خیرساز دیگر در شهرستان کبودراهنگ در حال ساخت است.