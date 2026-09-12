به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این مدرسه با اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی خیرکبودراهنگی ساخته شده است و زمین مدرسه را خیرین روستا اهدا کرده‌اند.

مدرسه چهار کلاسه روستای چاله کند، در ۱۵۰ مترمربع مساحت و با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان به همت خیر نیک اندیش بهروز ملکی راد، احداث شده است.

بهنام اسدی مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان گفت: در استان ۱۱۱ طرح آموزشی در حال ساخت است که ۷۳ طرح تحویل شده و ۳۸ طرح در حال احداث است.

سید ایوب موسوی فرماندارکبودراهنگ نیزگفت: امسال ۳۷ میلیارد تومان در کمیته برنامه ریزی برای ساخت ۱۱ مدرسه در شهرستان، اعتبار پیش بینی شده است.

در این مراسم از خیرمدرسه ساز و خیران روستا که زمین رایگان اهدا کرده‌اند تجلیل شد.

علاوه بر مدرسه روستای چاله کند بخش گل‌تپه ۵ مدرسه خیرساز دیگر در شهرستان کبودراهنگ در حال ساخت است.