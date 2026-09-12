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همه دستگاههای اجرایی استان باید برای حوادث احتمالی ناشی از بارشها آماده باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار بویین میاندشت در جلسه شورای حفاظت از منابع آب وکارگروه سیل ومخاطرات طبیعی گفت: با توجه به پیش بینیهای هواشناسی امسال پائیزی پربارشی در راه است و همه دستگاهها باید آمادگی لازم برای هرگونه حادثه احتمالی ناشی از بارندگی را داشته باشند.
محمود درویشی افزود: بخشداران، مدیریت امورمنابع آب، شهرداریها ودهیاریها باید درکوتاهترین زمان مسیلهای عبوری از داخل و یا مجاورت شهرها و روستاها را بررسی کنند و درصورت نیاز اقدام به لایروبی وبازگشایی دانه پلها نمایند تا در مواقع بارندگی شاهد حادثهای نباشیم.
حسن جوکاری، مدیرامورمنابع آب بویین میاندشت نیز گفت: هرگونه ساخت وساز در حریم قناتها خلاف قانون است و در هر ساخت وسازی پس از این باید فاصله ۶ متری از حلقه چاهها رعایت شود.