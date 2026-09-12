به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار بویین میاندشت در جلسه شورای حفاظت از منابع آب وکارگروه سیل ومخاطرات طبیعی گفت: با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی امسال پائیزی پربارشی در راه است و همه دستگاه‌ها باید آمادگی لازم برای هرگونه حادثه احتمالی ناشی از بارندگی را داشته باشند.

محمود درویشی افزود: بخشداران، مدیریت امورمنابع آب، شهرداری‌ها ودهیاری‌ها باید درکوتاه‌ترین زمان مسیل‌های عبوری از داخل و یا مجاورت شهر‌ها و روستا‌ها را بررسی کنند و درصورت نیاز اقدام به لایروبی وبازگشایی دانه پل‌ها نمایند تا در مواقع بارندگی شاهد حادثه‌ای نباشیم.

حسن جوکاری، مدیرامورمنابع آب بویین میاندشت نیز گفت: هرگونه ساخت وساز در حریم قنات‌ها خلاف قانون است و در هر ساخت وسازی پس از این باید فاصله ۶ متری از حلقه چاه‌ها رعایت شود.