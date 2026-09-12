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پیامرسان بانکی بله همزمان با فرا رسیدن «روز ملی سینما»، امکان تماشای فیلمهای محبوب را از طریق بازوهای (باتهای) فیلیمو و تلوبیون برای کاربران خود فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی «بله»، این پیام رسان با هدف ارتقای تجربه کاربری و دسترسی آسان به محتوای ویدیویی، در روز ملی سینما از کاربران دعوت کرده است تا با استفاده از قابلیتهای درونبرنامهای، فیلمهای سینمایی مورد علاقه خود را تماشا کنند.
کاربران میتوانند با مراجعه به بازوهای «فیلیمو» یا «تلوبیون» در داخل برنامه بله، بدون نیاز به خروج از برنامه، به مجموعهای گسترده از فیلمها و سریالها دسترسی داشته باشند و فضای سینما را در محیط خانه تجربه کنند.