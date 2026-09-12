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مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت:برای رفع مشکل سوخت معلمان غیربومی که در محورها تردد می کنند تمهیداتی در نظر گرفته می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،محمدرضا فرحبخش در شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به انجام اقدامات لازم برای بازگشایی مدارس گفت: ثبتنام دانشآموزان و ثبت سفارش کتابهای درسی از تیرماه انجام شده و تأکید وزیر آموزش و پرورش نیز بر آموزش حضوری و بازگشایی مدارس در هر شرایطی است.
وی یکی از مشکلات معلمان غیربومی را موضوع سوخت عنوان کرد و گفت: برخی معلمان غیرساکن در محل خدمت، هر روز مسیر مدرسه تا شهر دیگری را طی میکنند و در این زمینه جلساتی برگزار شده است که امیدواریم سهمیهای برای سوخت این معلمان در نظر گرفته شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در ادامه با اشاره به افزایش شهریه مدارس غیردولتی گفت: افزایش شهریه مدارس غیردولتی بین 30 تا 60 درصد بوده که موجب شده تعداد زیادی از دانشآموزان از مدارس غیردولتی به مدارس دولتی منتقل شوند.
فرحبخش بیان کرد: این موضوع عدد قابل توجهی است و سرانه دانشآموزی در مدارس دولتی را افزایش داده، اما در مقابل موجب افزایش تراکم کلاسها شده است و بعضی کلاسها احتمالاً با بیش از 50 دانشآموز تشکیل میشوند.
وی با بیان اینکه حدود 700 هزار دانشآموز در استان کرمان تحصیل میکنند، گفت: پیگیر هستیم که ناحیه 3 آموزش و پرورش در شهر کرمان راهاندازی شود؛ چراکه تعداد دانشآموزان شهر کرمان از تعداد دانشآموزان سه استان کشور بیشتر است.