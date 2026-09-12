به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید منجم‌زاده، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در نشست «تبیین الزامات تنظیم‌گری دولت در مواجهه با پلتفرم‌های مسکن» با بیان اینکه تنظیم‌گری هوشمند باید متناسب با اقتضائات اقتصاد دانش‌بنیان طراحی شود، تصریح کرد: ایجاد سازوکار‌های کارآمد، نیازمند گفت‌وگوی مستمر و نظام‌مند میان بدنه دولت و بازیگران اصلی این حوزه است.

تأکید بر هم‌افزایی بین‌دستگاهی

نمایندگان وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست بر ضرورت همگرایی سیاست‌های حاکمیتی تأکید کردند. به گفته آنان، برای توسعه زیست‌بوم سکو‌های هوشمند مسکن و ایجاد محیطی امن و پایدار، هماهنگی میان تمام دستگاه‌های ذی‌ربط یک ضرورت غیرقابل‌انکار است تا از موازی‌کاری‌های سلیقه‌ای جلوگیری شود.

مطالبات بخش خصوصی برای شفافیت قانونی

فعالان بخش خصوصی حاضر در این نشست، نیز با اشاره به چالش‌های موجود، شفاف‌سازی چارچوب‌های قانونی را خواستار شدند. محور اصلی دغدغه‌های مطرح شده توسط بخش خصوصی، ایجاد ساختار حکمرانی یکپارچه بود؛ به‌گونه‌ای که با رفع موانع مقرراتی دست‌وپاگیر، مشوق‌هایی برای توسعه نوآوری و جذب سرمایه‌گذاری در این اکوسیستم فراهم شود.

نقش حمایتی ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان

در ادامه این نشست همچنین نماینده ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان هوافضا، حمل‌ونقل و شهرسازی، با تشریح مأموریت‌های این ستاد در حمایت از سکو‌های فناورانه، آمادگی کامل خود را برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای اعلام کرد. حضور این ستاد در نشست یادشده ، نشان‌دهنده رویکرد چندوجهی و میان‌بخشی معاونت علمی در مواجهه با چالش‌های کلان اقتصادی و فناورانه کشور است.

این نشست با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، فعالان برجسته بخش خصوصی و نمایندگان ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان هوافضا، حمل‌ونقل و شهرسازی تشکیل شد، تا چالش‌ها و فرصت‌های حکمرانی در حوزه سکوهای برخط مسکن واکاوی و راهکار‌های تنظیم‌گری هوشمند در این بخش تدوین شود.