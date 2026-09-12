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عمل اهدای قرنیه از متوفیان غیر مرگ مغزی در مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان گفت: بخش اهدای قرنیه از موارد فوت شده (غیر مرگ مغزی) برای اولینبار هفته پیش در مرکز الزهرا(س) راهاندازی شده است.
مریم خلیفه سلطانی با اشاره به برداشت قرنیه از افراد مرگ مغزی از اسفند ۱۴۰۳ در اصفهان ادامه داد:اجرای این طرح در اصفهان بهتازگی آغاز شده و در هر دو مورد رضایت خانواده الزامی است.
خلیفه سلطانی گفت: برداشت قرنیه از متوفی باید در کوتاهترین زمان باشد که بیشترین زمان قابلقبول برای برداشت این بافت حدود ۴۸ ساعت پس از فوت است.
وی افزود: لازم است اهدای عضو فرهنگسازی شود تا کسانی که مخالف هستند، رضایت دهند و کسانی که میخواهند درباره اهدای عضو فکر کنند، زودتر رضایت دهند.
اعضای قابل اهدای از فرد مرگ مغزی قلب، ریهها، کبد،رودهها، لوزالمعده و کلیههاست؛ علاوه بر این، برخی از بافتهای بدن از جمله پوست، قرنیه، تاندون، غضروف، استخوان و دریچه قلب نیز قابل پیوند است.
سالانه حدود سه هزار مرگ مغزی قابل اهدا در کشور رخ میدهد که از این تعداد تنها یک هزارمرگ مغزی به مرحله اهدا رسیده وچنانچه از هر بیمارمرگ مغزی سه عضو اهداشود، حدود ۶ هزار عضو قابل پیوند به مرحله اهدا میرسد.