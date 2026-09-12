فرمانده انتظامی چاراویماق از کشف ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ کوروش جوانشیر گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی در حین کشت زنی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی خاطر نشان کرد: در بازرسی از این خودروی توقیف شده مقدار ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل که فاقد هرگونه مجوز قانونی برای حمل بود کشف شد.

وی افزود: برابر نظریه کارشناسان ارزش ریالی کالای مکشوفه ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بر آورد ودر این پرونده یک نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.

این مسئول انتظامی گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار پلیس قرار دارد و مردم عزیز در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک حتماً با پلیس ۱۱۰ تماس داشته باشند.