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شب فرهنگ و ادبیات گناوه با گرامیداشت یاد و نام زندهیاد حسین جلالپور و به میزبانی امیرعلی سلیمانی، امشب در باغ کتاب تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شب فرهنگ و ادبیات گناوه با گرامیداشت یاد و نام زندهیاد حسین جلالپور و به میزبانی امیرعلی سلیمانی، شنبه ۲۱ شهریورماه در نشست ادبی منظومه، قرار شاعرانه باغ کتاب تهران برگزار میشود.
این برنامه با حضور جمعی از مؤلفان، شاعران مطرح، برگزیدگان و فعالان حوزه شعر و ادبیات برگزار خواهد شد و در جریان آن از سه کتاب با محوریت فرهنگ، ادبیات و شعر جنوب ایران رونمایی میشود.
کتابهای «پرنده دریایی»، گزیده اشعار پنج دوره جایزه شعر حسین جلالپور، «چاه بَردی»، تکنگاری یک روستا به قلم حسن فرهادی و «سی و دو حرف در گلویم بود»، مجموعه شعر مهدی بیات، سه اثری هستند که در این برنامه معرفی و رونمایی خواهند شد.
«شب فرهنگ و ادبیات گناوه» فرصتی برای گردهمایی شاعران و علاقهمندان ادبیات و همچنین پاسداشت جایگاه و میراث ادبی حسین جلالپور در شعر معاصر جنوب است.
این برنامه شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در سالن سروستان باغ کتاب تهران برگزار میشود و حضور علاقهمندان در آن آزاد است.