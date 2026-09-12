پخش زنده
امروز: -
معاون امور علمی و فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم (ع) از اجرای بیش از ۸۰ برنامه فرهنگی، علمی، اجتماعی و معرفتی همزمان با هفته ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) خبر داد و گفت: این برنامهها با هدف تقویت معرفت دینی، معرفی شخصیت سیدالکریم (ع) و بهرهمندی اقشار مختلف مردم از ظرفیتهای فرهنگی آستان مقدس برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجتالاسلام عرفاتی گفت: ویژه برنامه های ولادت حضرت عدالعظیم (ع) از فردا یکشنبه به مدت یک هفته با اجرای برنامههای متنوعی با موضوع تبیین معارف اهلبیت (ع)، معرفی شخصیت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، خدمترسانی به زائران و مجاوران و توجه ویژه به جوانان و خانوادهها برگزار می شود.
وی با اشاره به شعار امسال هفته بزرگداشت میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با عنوان «حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، اسوه جهاد و مقاومت» افزود: سیدالکریم از شخصیتهای برجسته تاریخ تشیع و از یاران و وکلای امام هادی (ع) بود که در حوزههای علمی، حدیثی، فقهی و فرهنگی جایگاه ویژهای دارد.
برگزاری برنامههای معارفی در طول هفته
معاون علمی و فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) گفت: در طول این هفته، هر شب پس از نماز مغرب و عشا برنامههای معارفی با موضوعات مختلف برگزار میشود که از جمله آنها میتوان به بیان احکام و پاسخ به شبهات، درس اخلاق، صحیفه سجادیه، نهجالبلاغه، مهدویت و تفسیر قرآن اشاره کرد.
عرفانی ادامه داد: همچنین نشست علمی با موضوع فرزندان امام حسن مجتبی (ع)، برنامههای قرآنی، مسابقات فرهنگی، غرفههای آشنایی با شخصیت حضرت عبدالعظیم (ع)، پویش قرائت زیارتنامه سیدالکریم و برنامههای ویژه کودکان و نوجوانان در این هفته برگزار خواهد شد.
وی از برگزاری مشاورههای رایگان در حوزههای خانواده و ازدواج خبر داد و گفت: مشاوره پیش از ازدواج، پس از ازدواج، تربیت فرزند و پاسخ به پرسشهای دینی از جمله خدماتی است که با حضور استادان دانشگاه و کارشناسان به صورت رایگان ارائه میشود.
جشن میلاد سیدالکریم در حرم مطهر
معاون علمی و فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با تشریح برنامه شب میلاد گفت: تجمع خادمان آستان ساعت ۱۶ روز سهشنبه ۲۴ شهریور در میدان اصلی شهرری برگزار و خادمان با حرکت به سمت حرم مطهر، برنامههای ویژه این شب را آغاز میکنند.
عرفانی افزود: مراسم اصلی شب میلاد پس از نماز مغرب و عشا در مصلی امام علی (ع) برگزار میشود و حجتالاسلام والمسلمین محسن رفیعی سخنرانی خواهد کرد و مهدی رسولی، محمد رسولی و حمید منتظر نیز در این مراسم به اجرای برنامه خواهند پرداخت.
وی ادامه داد: مراسم عمامهگذاری و تلبس جمعی از طلاب حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) نیز همزمان با شب میلاد برگزار میشود.
حضور خادمان سیدالکریم در بیمارستانها و منازل شهدا
عرفانی یکی دیگر از برنامههای این هفته را حضور خادمان آستان همراه با پرچم متبرک گنبد حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در بیمارستانها، سازمانها و نهادها عنوان کرد و گفت: خادمان با حضور در بیمارستانها از بیماران و افرادی که امکان تشرف به حرم مطهر را ندارند، عیادت و دلجویی میکنند.
وی افزود: دیدار با خانوادههای معظم شهدا و حضور خادمان در منازل این خانوادهها نیز در دستور کار قرار دارد و این برنامه با هدف تکریم خانوادههای شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره ایثارگران برگزار خواهد شد.
۱۴.۵ میلیون زائر در سال گذشته
معاون علمی و فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با اشاره به افزایش استقبال مردم از حرم مطهر گفت: در سال گذشته بیش از ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) مشرف شدند و در روز اربعین نیز بیش از ۵۰۰ هزار نفر زائر وارد آستان شدند که این میزان نسبت به سال قبل حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.
عرفانی تأکید کرد: این حضور گسترده مردم نشاندهنده جایگاه ویژه حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در میان مردم ایران و علاقهمندان به اهلبیت (ع) است و باید ظرفیت رسانهها برای معرفی این حضور و خدمات مردمی آستان بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
خدمات رایگان و برنامههای ویژه خانوادهها
وی از رایگان شدن برخی خدمات در هفته میلاد خبر داد و گفت: بازدید از موزه و آسماننما و رصد ماه و ستارگان از جمله برنامههایی است که در این هفته برای علاقهمندان در نظر گرفته شده و در برخی بخشهای درمانی دارالشفای آستان نیز خدمات رایگان ارائه میشود.
عرفانی افزود: در اتاق عقد آستان نیز برای شب و روز میلاد حدود ۳۰ مراسم عقد ثبت شده و تلاش شده است برای عروس و دامادها غذای حضرتی به عنوان هدیه آستان در نظر گرفته شود.
وی برگزاری جشن هیات بانوان، مسابقات فرهنگی، برنامههای ویژه کودک و نوجوان، نمایش اسناد و آثار علمی، دیدار با پیشکسوتان خدمت و برگزاری برنامههای نجومی را از دیگر برنامههای هفته بزرگداشت میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برشمرد.
معاون علمی و فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) خاطرنشان کرد: مجموعه این برنامهها با هدف معرفی شخصیت و معارف سیدالکریم، تقویت ارتباط میان حرم مطهر با مردم و ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به زائران و مجاوران برگزار میشود.