پخش زنده
امروز: -
افزایش قیمت انرژی و تشدید نااطمینانیهای ناشی از تحولات منطقهای، چشمانداز اقتصاد جهانی را با چالشهای تازهای مواجه کرده است؛ بهگونهای که رشد هزینههای انرژی، حملونقل و نهادههای تولید، آثار خود را به بخشهای مختلف اقتصاد از جمله کشاورزی و بازارهای مالی منتقل کرده است.
به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما؛ در شرایطی که انتظار میرفت از سال ۲۰۲۶، توسعه هوش مصنوعی به افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی در جهان کمک کند، افزایش قیمت انرژی و فرآوردههای نفتی در کنار تداوم نرخهای بهره بالا، بخشی از این چشمانداز را تحت تأثیر قرار داده است. تعلیق یکی از طرحهای بزرگ هوش مصنوعی در امارات متحده عربی نیز در همین شرایط مورد توجه قرار گرفته است.
نفت بالای ۱۰۰ دلار
یکی از مهمترین پیامدهای تحولات اخیر، افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی است. قیمت نفت در پی ادامه بسته ماندن تنگه هرمز، تحولات منطقهای و اختلال در برخی مسیرهای انتقال نفت، از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده است.
افزایش ریسک در مسیرهای انتقال انرژی، هزینه حملونقل نفت را نیز به شکل قابل توجهی افزایش داده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، درآمد نفتکشهای بزرگ در برخی مسیرهای منتهی به چین به حدود ۸۰۰ هزار دلار در روز رسیده است.
در چنین شرایطی، احتمال تداوم روند افزایشی قیمت نفت و افزایش حدود ۲۰ دلاری قیمت هر بشکه نسبت به سطوح پیشین نیز مطرح شده است؛ روندی که در صورت استمرار میتواند فشار بیشتری بر اقتصادهای مصرفکننده انرژی وارد کند.
سرایت افزایش هزینه انرژی به بخشهای مختلف اقتصاد
افزایش قیمت انرژی تنها بازار نفت را تحت تأثیر قرار نداده و آثار آن به سایر بخشهای اقتصاد نیز منتقل شده است. افزایش هزینه تولید و حملونقل، قیمت نهادههای تولید را افزایش داده و در بخش کشاورزی نیز کاهش ذخایر برخی کودهای نیتروژنی و افزایش قیمت این نهادهها، نگرانیهایی درباره هزینه تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرده است.
تداوم این روند میتواند در نهایت به افزایش قیمت مواد غذایی و تشدید فشارهای تورمی در اقتصادهای مختلف منجر شود.
افزایش فشار بر اقتصاد آمریکا
افزایش قیمت نفت در شرایطی رخ داده است که اقتصاد آمریکا همچنان با چالش کنترل تورم و هزینههای تأمین مالی مواجه است. تلاش دولت آمریکا برای کاهش نرخ بازده اوراق و کنترل هزینه استقراض، در کنار نگرانی از آثار تورمی افزایش قیمت انرژی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
افزایش قیمت نفت میتواند هزینههای تولید و حملونقل در آمریکا را افزایش داده و در نتیجه، مسیر کاهش تورم را دشوارتر کند. از سوی دیگر، افزایش ریسک در بازارهای مالی میتواند هزینه تأمین مالی دولت و بخش خصوصی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
تنگه هرمز؛ گلوگاه اقتصاد انرژی جهان
تحولات اخیر بار دیگر اهمیت راهبردی تنگه هرمز را در اقتصاد جهانی نشان داده است. این تنگه یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و هرگونه اختلال در تردد نفتکشها میتواند علاوه بر قیمت نفت، هزینه حملونقل، قیمت کالاها و نرخ تورم را در کشورهای مختلف تحت تأثیر قرار دهد.
در مجموع، افزایش قیمت نفت، رشد هزینه حملونقل و افزایش قیمت نهادههای تولید نشان میدهد که پیامدهای تحولات منطقهای میتواند فراتر از بازار انرژی گسترش پیدا کند و بر رشد اقتصادی، تورم، تجارت و سرمایهگذاری در اقتصاد جهانی اثر بگذارد.
گزارش از نرگس معززی - خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما