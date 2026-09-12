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دانشمند ارشد OpenAI، خواستار متوقف کردن یا کاهش سرعت توسعه مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی تا زمان دستیابی به تضمینهای قطعی ایمنی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از وبگاه Tech Republic، پاچوکی در حالی این هشدار را مطرح میکند که OpenAI به شدت در حال جایگزینی نیروی انسانی با «عاملهای هوش مصنوعی» در پژوهشها است؛ بهطوری که اکنون به ازای هر روز کاری انسان، بیش از سه روز کاری توسط AI در تحقیقات انجام میشود.
یکی از نگرانیهای بنیادین این دانشمند، توانایی مدلهای جدید در «پنهان کردن» یا «تغییر» زنجیره استدلالهایشان است. به گفته او، سامانههای جدید هوشمندتر شدهاند و میتوانند نحوه تفکر خود را بهگونهای بیان کنند که ارزیابی واقعی رفتار آنها را برای انسان دشوار سازد.
پاچوکی تأکید کرد: برای عبور از این بحران، باید معیارهای مشترک ایمنی با همکاری دولتها، نهادهای بینالمللی و ارزیابان مستقل تدوین شود. در همین راستا، هدف OpenAI برای توسعه یک «پژوهشگر هوش مصنوعی» تا سال ۲۰۲۸، نگرانیها درباره پدیده «خودبهبودگری بازگشتی» (Recursive Self-Improvement) را افزایش داده است؛ وضعیتی که در آن مدلها بدون دخالت انسان، خود را ارتقا میدهند و کنترل آنها را غیرممکن میکنند.