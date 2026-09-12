جانشین فرمانده انتظامی استان قم از انهدام یک باند قاچاق کالا و کشف بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نخ سیگار، ۶۲ هزار بسته تنباکو و ۲۵۰ جفت دمپایی قاچاق به ارزش ۱۳۰ میلیارد ریال در محور گرمسار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار منوچهر نصیری، جانشین فرمانده انتظامی استان قم از انهدام یک باند قاچاق کالا خبر داد و گفت: ماموران یگان تکاوری استان قم در راستای مقابله با پدیده قاچاق، در اتوبان گرمسار ۲ دستگاه خودروی شوتی سمند و پژو را شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند.

وی افزود: خودرو‌های مذکور پس از طی مسافتی وارد یک انبار شدند که ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، وارد این محل شده و بازرسی از آن را آغاز کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: در بازرسی از این انبار، چهار دستگاه خودرو توقیف و چهار متهم نیز در این رابطه دستگیر شدند.

نصیری گفت: در این عملیات یک میلیون و ۵۰۷ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار قاچاق، ۶۲ هزار و ۴۰ بسته تنباکو و ۲۵۰ جفت دمپایی پاپوش کشف شد.

وی افزود: کارشناسان ارزش کالا‌های قاچاق کشف‌شده را حدود ۱۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند و متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.