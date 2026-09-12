تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، بامداد فردا به مصاف اردن می‌رود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی ایران از ساعت ۴:۳۰ بامداد یکشنبه ۲۲ شهریور در سالن بین‌المللی آیچی، برابر اردن قرار خواهد گرفت.

پیش از برگزاری دیدار‌های پایانی مرحله گروهی، هر چهار تیم حاضر در گروه B با یک پیروزی و یک شکست در جدول قرار دارند و تکلیف تیم‌های صعودکننده به مرحله یک‌چهارم نهایی در روز پایانی مشخص خواهد شد.

در دیگر دیدار این گروه، چین تایپه و قطر برابر یکدیگر قرار می‌گیرند.

ایران در دو دیدار قبلی خود در مرحله گروهی، برابر قطر شکست خورد و مقابل چین تایپه به پیروزی رسید. اردن نیز برابر چین تایپه مغلوب شد و قطر را شکست داد.

با توجه به شرایط جدول، تیم پیروز دیدار ایران و اردن جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا را به دست خواهد آورد و سرنوشت تیم بازنده به نتیجه دیدار چین تایپه و قطر و تفاضل امتیازات کشیده خواهد شد.

اردن در تاریخ حضور خود در بازی‌های آسیایی یک مدال نقره دارد که در دوره ۲۰۲۲ این رقابت‌ها به دست آمد.

آخرین تقابل دو تیم ایران و اردن در رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ با برتری تیم ملی ایران به پایان رسید. همچنین آخرین رویارویی دو تیم در بازی‌های آسیایی به سال ۲۰۱۰ بازمی‌گردد که ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۶۷ بر ۴۳ مقابل اردن به پیروزی رسید.

تیم ملی ایران در صورت صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی، روز چهارشنبه ۲۵ شهریور در این مرحله به میدان خواهد رفت.