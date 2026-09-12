رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست از برگزاری هفتمین اجلاس اعضای کنوانسیون تهران درباره حفاظت از محیط زیست دریای خزر پس از سه سال وقفه در تهران خبر داد و گفت: ایران در پایان این اجلاس، ریاست دوره‌ای کنوانسیون را بر عهده خواهد گرفت.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما آرمان خورسند با اشاره به برگزاری هفتمین اجلاس اعضای کنوانسیون تهران (COP۷) در روز‌های پایانی شهریور و ابتدای مهرماه گفت: این اجلاس طی چهار روز برگزار می‌شود که سه روز نخست به نشست‌های کارشناسی و روز پایانی به نشست عالی‌رتبه اختصاص دارد.

وی افزود: وزرا و مسئولان محیط زیست پنج کشور ساحلی دریای خزر و همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد در این اجلاس حضور خواهند داشت.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: بررسی و نهایی‌سازی اسناد مرتبط با پروتکل‌های مختلف کنوانسیون و همچنین بیانیه وزرای محیط زیست کشور‌های عضو از مهم‌ترین محور‌های این اجلاس خواهد بود.

خورسند با اشاره به اهمیت برگزاری این نشست پس از سه سال وقفه گفت: برگزاری COP۷ می‌تواند زمینه تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر و مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی این پهنه آبی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه کنوانسیون تهران امسال بیستمین سال لازم‌الاجرا شدن خود را پشت سر می‌گذارد، گفت: این کنوانسیون چارچوب اصلی همکاری کشور‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حفاظت از محیط زیست این پهنه آبی محسوب می‌شود.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: با برگزاری هفتمین اجلاس کنوانسیون تهران در پایتخت، ریاست دوره‌ای این کنوانسیون برای دوره پیش‌رو به جمهوری اسلامی ایران واگذار خواهد شد.