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رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست از برگزاری هفتمین اجلاس اعضای کنوانسیون تهران درباره حفاظت از محیط زیست دریای خزر پس از سه سال وقفه در تهران خبر داد و گفت: ایران در پایان این اجلاس، ریاست دورهای کنوانسیون را بر عهده خواهد گرفت.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما آرمان خورسند با اشاره به برگزاری هفتمین اجلاس اعضای کنوانسیون تهران (COP۷) در روزهای پایانی شهریور و ابتدای مهرماه گفت: این اجلاس طی چهار روز برگزار میشود که سه روز نخست به نشستهای کارشناسی و روز پایانی به نشست عالیرتبه اختصاص دارد.
وی افزود: وزرا و مسئولان محیط زیست پنج کشور ساحلی دریای خزر و همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد در این اجلاس حضور خواهند داشت.
رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: بررسی و نهاییسازی اسناد مرتبط با پروتکلهای مختلف کنوانسیون و همچنین بیانیه وزرای محیط زیست کشورهای عضو از مهمترین محورهای این اجلاس خواهد بود.
خورسند با اشاره به اهمیت برگزاری این نشست پس از سه سال وقفه گفت: برگزاری COP۷ میتواند زمینه تقویت همکاریهای منطقهای برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر و مقابله با چالشهای زیستمحیطی این پهنه آبی را فراهم کند.
وی با بیان اینکه کنوانسیون تهران امسال بیستمین سال لازمالاجرا شدن خود را پشت سر میگذارد، گفت: این کنوانسیون چارچوب اصلی همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه حفاظت از محیط زیست این پهنه آبی محسوب میشود.
رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: با برگزاری هفتمین اجلاس کنوانسیون تهران در پایتخت، ریاست دورهای این کنوانسیون برای دوره پیشرو به جمهوری اسلامی ایران واگذار خواهد شد.