برداشت خرما از بیش از ۹ هزار هکتار نخلستان‌های جهرم آغاز شده است و علاوه بر مصرف داخلی به کشورهای آسیا و اورآسیا صادر می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: کشاورزان این شهرستان برداشت خرما را از بیش از ۹ هزار هکتار نخلستان‌های خود آغاز کرده‌اند و پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۸۲ هزار تن محصول برداشت و علاوه بر مصارف داخلی به کشور‌های هند، پاکستان، کشور‌های حوزه خلیج فارس و اوراسیا ارسال می‌شود.

سجاد قناعتیان با بیان اینکه برداشت محصول از ارقام زودرس از جمله کبکاب و خاصویی برداشت می‌شود افزود: شاهانی رقم شاخص خرمای جهرم است و ارقام زاهدی، پیارم، مجول، مضافتی، برحی و سایر ارقام در نخلستان‌های این شهرستان تولید می‌شود.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.