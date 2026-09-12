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برداشت خرما از بیش از ۹ هزار هکتار نخلستانهای جهرم آغاز شده است و علاوه بر مصرف داخلی به کشورهای آسیا و اورآسیا صادر می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: کشاورزان این شهرستان برداشت خرما را از بیش از ۹ هزار هکتار نخلستانهای خود آغاز کردهاند و پیش بینی میشود امسال بیش از ۸۲ هزار تن محصول برداشت و علاوه بر مصارف داخلی به کشورهای هند، پاکستان، کشورهای حوزه خلیج فارس و اوراسیا ارسال میشود.
سجاد قناعتیان با بیان اینکه برداشت محصول از ارقام زودرس از جمله کبکاب و خاصویی برداشت میشود افزود: شاهانی رقم شاخص خرمای جهرم است و ارقام زاهدی، پیارم، مجول، مضافتی، برحی و سایر ارقام در نخلستانهای این شهرستان تولید میشود.
شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.