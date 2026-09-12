پخش زنده
امروز: -
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان با همکاری کنگره ۴۰۰۰ شهید استان گلستان جشنواره قصهگویی «قصههای سرزمین من» را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، این جشنواره فرصتی است برای نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال تا با زبان شیرین قصه، روایتهایی از ایثار، گذشت، شهادت، همدلی، مقاومت و سرزمین ایران را بازگو کنند و قصهای ماندگار بیافرینند.
مدت زمان هر قصه ۵ تا ۱۵ دقیقه و مهلت ارسال آثار تا ۲۰ مهرماه تعیین شده است.
اختتامیه این جشنواره پایان مهرماه خواهد بود و علاقه مندان می توانند از طریق پیامرسان بله به شماره ۰۹۹۶۰۶۲۵۹۴۸ آثار خود را ارسال کنند.