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استاندار گیلان گفت: مقرر شد تعرفههای جدید ایثارگران در سال ۱۴۰۵، با همکاری سازمان بیمه سلامت و بخش درمانی تأمین اجتماعی هرچه سریعتر در استان اعمال شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس امروز و در پایان جلسه شورای مشورتی ایثارگران گیلان که در سالن اجتماعات استانداری استان برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: گیلان حدود ۱۳۵ هزار ایثارگر دارد که بخش قابل توجهی از آنها را رزمندگان دوران دفاع مقدس، خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و آزادگان تشکیل میدهند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در جلسه شورای مشورتی ایثارگران گیلان، مسائل حوزه درمان ایثارگران بوده است، افزود: در بخشی از مسائل درمانی، موضوع تعرفههای پزشکان در سال ۱۴۰۵ مطرح شد که اجرای آن به تاخیر افتاده است.
استاندار گیلان گفت: مقرر شد با همکاری سازمان بیمه سلامت و بخش درمانی تأمین اجتماعی، تعرفههای جدید هرچه سریعتر برای ایثارگران استان اعمال شود.
هادی حقشناس با اشاره به اینکه بخشنامههای مربوط به موضوع تعرفههای پزشکی جامعه ایثارگری در ماه اخیر صادر شده است، افزود: به دلیل اطلاع رسانی نشدن این بخشنامه، مقرر شد تعرفههای جدید با سرعت بیشتری پیگیری و اجرا شود.
وی مسئله اشتغال را از دیگر دغدغههای خانوادههای ایثارگران عنوان کرد و گفت: با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، قرار است ارزیابیهای مناسبتری در این زمینه انجام شود تا بتوان از ظرفیت بنگاههای اقتصادی که در استان افتتاح میشوند، برای معرفی و به کارگیری ایثارگران استفاده کرد.
استاندار گیلان همچنین به موضوع مسکن ایثارگران اشاره کرد و گفت: بخشی از جامعه ایثارگری استان همچنان با مشکل مسکن مواجه هستند و در بیش از یک دهه گذشته، در مجاورت زمینهای مسکن مهر، قطعه زمینی به این منظور اختصاص یافت، اما به دلیل اختلاف با مالکان املاک مجاور، موضوع تاکنون به نتیجه نرسیده است.
هادی حقشناس با اشاره به پیگیریهای انجامشده در خصوص مسکن جامعه ایثارگر گیلان، افزود: وزارت راه و شهرسازی و ادارهکل راه و شهرسازی گیلان در حال پیگیری این موضوع هستند و با توجه به اقدامات انجامشده، این مسئله بهزودی حل میشود.
در این جلسه، هر یک از اعضای شورای مشورتی ایثارگران گیلان دیدگاهها، نکتهنظرات و پیشنهادهای خود در خصوص مسائل و دغدغههای جامعه ایثارگری بیان کردند.