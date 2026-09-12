دختران دوچرخه‌سوار خوزستان در مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی پیست کشور در بخش بانوان و رده نوجوانان، با کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز، در کنار ثبت چند عنوان ارزشمند، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی پیست کشور در بخش بانوان و رده نوجوانان در تهران برگزار شد و نمایندگان خوزستان با عملکردی قابل توجه، موفق به کسب چهار مدال و چند عنوان ارزشمند شدند.

در این رقابت‌ها، وانیا نجادی در ماده ۲۰۰ متر سرعت به مدال طلای این مسابقات دست یافت و همچنین در ماده کایرین مقام چهارم و در دور امتیازی مقام ششم را به دست آورد.

فاطمه احمدی نیز با عملکردی درخشان، در ماده یک کیلومتر و همچنین کایرین به دو مدال نقره دست یافت و در ماده ۳ کیلومتر نیز موفق به کسب مدال برنز شد.

همچنین پانیز امیدی در ماده اومنیوم با قرار گرفتن در جایگاه چهارم، دیگر عنوان ارزشمند نمایندگان خوزستان در این مسابقات را به خود اختصاص داد.

تیم دوچرخه‌سواری خوزستان در این رقابت‌ها با هدایت فاطمه رغیب‌زاده به عنوان مربی و مصطفی نجادی به عنوان سرپرست در مسابقات قهرمانی پیست کشور حضور یافت.