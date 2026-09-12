دبیر علمی دوازدهمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های ریه، مراقبت‌های ویژه و سل با اشاره به موفقیت‌های اخیر ایران در پیوندهای پیچیده، مهم‌ترین مانع فعلی در این حوزه را نه فقدان دانش تخصصی، بلکه ارجاع زودهنگام بیماران پیش از رسیدن به مراحل پرخطر دانست.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دوازدهمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های ریه، مراقبت‌های ویژه و سل، با حضور بیش از ۳۰۰ سخنران داخلی و خارجی و مشارکت بیش از ۲۰ انجمن علمی، ۱۴ تا ۱۷ مهرماه در سالن ابوریحان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران برگزار خواهد شد. این رویداد که به همت مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی دکتر مسیح دانشوری تدارک دیده شده است، به بررسی تازه‌ترین دستاوردها و چالش‌های این حوزه می‌پردازد.

عاطفه عابدینی، دبیر علمی این کنگره، با بیان اینکه دانش فنی متخصصان ایرانی در حوزه پیوند ریه به سطح قابل قبولی رسیده است، تصریح کرد: چالش اصلی پیوند ریه در ایران، کمبود دانش نیست؛ بلکه مشکل اصلی، دسترسی به عضو مناسب و افزایش تعداد ریه‌های قابل‌ استفاده برای پیوند است.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیند درمان افزود: پیوند ریه لزوماً آخرین تیر ترکش درمان نیست؛ ارجاع بیمار باید پیش از رسیدن به مرحله غیرقابل‌برگشت انجام شود. هدف ما باید حداکثرسازی ظرفیت موجود کشور باشد تا بیماری صرفاً به دلیل محدودیت در تأمین عضو، فرصت درمان را از دست ندهد.

عابدینی در ادامه با اشاره به موفقیت چشمگیر کشور در انجام نخستین پیوند همزمان قلب و ریه در بیمارستان مسیح دانشوری در سال گذشته، گفت: این دستاورد نشان داد که توان علمی و تیمی لازم برای مدیریت بیماران فوق‌سنگین در کشور وجود دارد. این تجربه باید به الگویی برای استانداردسازی فرآیندها و آموزش نیروهای تخصصی تبدیل شود تا نیاز به اعزام بیماران به خارج از کشور به حداقل برسد.

دبیر علمی کنگره، موضوع «پزشکی دقیق» و کاربرد هوش مصنوعی را یکی از محورهای کلیدی رویداد امسال دانست و توضیح داد: رونمایی از دستاوردهای هوش مصنوعی در کنگره امسال، گامی به سمت کاربرد بالینی این فناوری در تحلیل تصاویر پزشکی (مانند CT اسکن) و تصمیم‌گیری‌های درمانی است. آینده درمان در حرکت به سمت پزشکی شخصی‌سازی‌شده است؛ جایی که تصمیمات درمانی بر اساس ویژگی‌های منحصربه‌فرد مولکولی و ژنتیکی هر بیمار گرفته می‌شود.

عابدینی در پایان با اشاره به ابعاد زیرساختی این حوزه گفت: با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، رفع چالش‌های پیوند ریه نیازمند دسترسی پایدار به دارو، توسعه تیم‌های چندرشته‌ای و ایجاد یک شبکه منسجم ملی است. از همین رو، یکی از اهداف اصلی این کنگره، ایجاد بستر گفت‌وگو میان بیش از ۲۰ انجمن علمی مرتبط، از جراحی توراکس و بیهوشی تا فارماکولوژی و بازتوانی ریوی است تا راهکارهای مؤثرتر و میان‌رشته‌ای برای نجات بیماران تدوین شود.