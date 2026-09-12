به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میررحیمی در حاشیه بازدید از باغات منطقه خراسانک و تعدادی از ایستگاه‌های پیش‌آگاهی مگس مدیترانه‌ای در بخش عقدا با اشاره به اجرای عملیات گسترده و هدفمند مبارزه با این آفت در استان یزد، اظهار کرد: این اقدامات شامل شکار انبوه، بیت‌اسپری (پاشش طعمه مسموم) و کاوراسپری است که با هدف کنترل جمعیت آفت و کاهش خسارت به محصولات باغی در حال اجراست.

معاون حفظ نباتات استان یزد همچنین با اشاره به فعالیت شبکه مراقبت از باغات منطقه عقدا گفت: پایش و مراقبت از سطحی حدود ۳۵۰ هکتار از باغات انار بخش عقدا موجب شده تراکم آفت نسبت به گذشته به شکل محسوسی کاهش پیدا کند.

میر رحیمی با توجه به افزایش دما در روز‌های پیش‌رو و همچنین وجود باغ‌های مختلط و رسیدن تدریجی محصولات، بر تداوم پایش مستمر آفت تا زمان برداشت محصول تأکید کرد؛ به‌ویژه برای درختان انجیر و هلو در داخل باغات انار.

مدیر حفظ نباتات استان یزد با اشاره به اهمیت تولید انار در بخش عقدا و جایگاه این محصول در منطقه، از تجهیز و تداوم تأمین ملزومات مورد نیاز برای مبارزه با مگس مدیترانه‌ای در عقدا خبر داد و بر توجه ویژه به این منطقه تأکید کرد.

محمد اصغریان، مسئول آفات همگانی سازمان حفظ نباتات کشور، نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئول مرکز جهاد کشاورزی عقدا، کارشناسان ستادی، مسئول حفظ نباتات و شبکه مراقبت انار بخش عقدا، بر ضرورت پایش مستمر آفت تا زمان برداشت محصول تأکید کرد.