به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به اینکه هشتمین جشنواره ملی سیر و موسیر ۲۶ و ۲۷ شهریور در روستای سولان برگزار می‌شود، گفت: در حاشیه این رویداد بازارچه‌ای شامل ۳۰ غرفه برای عرضه محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و غذا‌های سنتی پیش‌بینی شده است.



حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به ثبت جهانی سیر همدان در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و ثبت ملی این محصول، از پیگیری برای ایجاد شهرک سیر در همدان خبر داد و گفت: سیر یکی از گیاهان دارویی همدان است که از آن ۷۵ نوع دارو تولید می‌شود.

او همچنین با تاکید بر پیشگیری از خام فروشی سیر گفت: بسته بندی این محصول هم باید شکل بهتری داشته باشد.