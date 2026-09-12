استاندار خوزستان با اشاره به احتمال وقوع بارندگی‌های شدید و پدیده ال‌نینو در کشور گفت: پیش‌بینی وقوع سیل در برخی مناطق استان وجود دارد بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید از هم‌اکنون برای مواجهه با این شرایط آمادگی کامل داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده روز شنبه در نشست سیل‌بند شوش با تاکید بر لزوم پیش‌بینی و پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از تغییرات جوی بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه از جمله لایروبی رودخانه‌ها و ترمیم سیل‌بند‌ها در حوزه‌های آبریز استان تاکید کرد و افزود: مدیریت بحران نباید به زمان وقوع حادثه موکول شود.

وی افزود: ترمیم بازه‌های فرسایشی و تقویت سیل‌بند‌ها در نقاط مختلف استان در کنار لایروبی مستمر رودخانه‌ها از جمله اقدامات ضروری است که باید با جدیت پیگیری شود؛ مدیریت بحران یک فعالیت مقطعی نیست و نباید منتظر وقوع سیل ماند تا پس از آن وارد عمل شد بلکه این اقدامات باید در طول سال به صورت مستمر انجام شود.

استاندار خوزستان با اشاره به چالش‌های موجود در پیش‌بینی دقیق اقلیمی خاطرنشان کرد: اگرچه سازمان هواشناسی هنوز جزییات دقیق زمانی و مکانی بارش‌ها را به دلیل ماهیت متغیر پدیده‌های جوی اعلام نکرده است، اما نقشه‌های هواشناسی بر احتمال بارش‌های شدید و خطر وقوع سیل در برخی نقاط دلالت دارند و به عنوان مثال چندی پیش شاهد این اتفاق در برخی استان‌های شمالی کشور بودیم.

موالی‌زاده در ادامه با اشاره به چالش تامین اعتبار برای طرح‌های پیشگیرانه تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها نیازمند بودجه و اعتبارات ویژه است؛ ماده ۲۸ قانون مدیریت بحران سازوکاری را برای این منظور در نظر گرفته، اما چالش اصلی، تخصیص به موقع این منابع است که پیگیری‌های مکاتبه‌ای و حضوری در این خصوص در حال انجام است.

وی در خصوص اقدامات عملیاتی در مناطق حساس استان گفت: در حال حاضر وضعیت مناطق شوش، کرخه، شعیبیه، شوشتر و گتوند به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده است بازدید‌های میدانی برای اتخاذ تصمیمات نهایی انجام شود.

موالی‌زاده تاکید کرد: مدیریت جامع بر حوزه‌های آبریز کارون بزرگ، مارون و کرخه ضروری است. این مدیریت باید تمام احتمالات از جمله میزان آورد آب، حجم رهاسازی‌ها و شناسایی نقاط بحرانی جهت ترمیم سیل‌بند‌ها را در بر گیرد تا بتوانیم با اشراف کامل و تصمیمات اجرایی، از خسارات احتمالی جلوگیری کنیم.