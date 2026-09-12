به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان اعلام کرد: با نزدیک شدن به فصل تغییرات فصلی و آغاز بارش‌های پاییزه، زیستگاه‌های طبیعی استان گلستان وارد یکی از حساس‌ترین دوره‌های سال یعنی «فصل زادآوری گوزن قرمز» (مرال) می‌شود.

در همین راستا، اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان ضمن هشدار نسبت به تهدیدات ناشی از فعالیت‌های غیرمجاز، محدودیت‌های جدیدی را برای حضور در مناطق حفاظت‌شده اعلام کرد.

سید مجتبی حسینی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی با اشاره به تغییرات فیزیولوژیک گوزن‌های قرمز در اثر تغییر دما و بارش‌ها از نیمه شهریور ماه، اظهار داشت: در این ایام، با تغییر سطح هورمون‌های داخلی، نر‌ها برای قلمروطلبی و جذب ماده‌ها، به بانگ زدن در زیستگاه‌های اصلی خود می‌پردازند. این پدیده که در میان علاقه‌مندان به طبیعت با عنوان “گاو بانگی” شناخته می‌شود، همزمان با افزایش صدای مرال‌های نر، توجه افراد سودجو و شکارچیان غیرمجاز را نیز به خود جلب می‌کند.

وی تأکید کرد که حضور شکارچیان در این بازه زمانی، بزرگترین تهدید برای بقای گوزن‌های قرمز در استان گلستان محسوب می‌شود.

محدودیت حضور گردشگران و تسهیل مشارکت پژوهشگران

معاون محیط زیست طبیعی اداره کل در ادامه گفت: با توجه به ضرورت حفظ آرامش زیستگاه و جلوگیری از بروز استرس در حیات وحش، اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان اعلام کرد که تا تاریخ ۱۵ مهر ماه، محدودیت‌های ویژه‌ای برای حضور گردشگران و گروه‌های تفریحی در مناطق حساس اعمال خواهد شد.

معاون محیط زیست طبیعی گلستان خاطرنشان کرد که این محدودیت‌ها مانعی برای فعالیت‌های علمی و تخصصی نیست؛ بلکه با هدف مدیریت بهتر تدوین شده است.

وی افزود: محققان، پژوهشگران، عکاسان حرفه‌ای طبیعت و طبیعت‌دوستان باسابقه می‌توانند با مراجعه به ادارات محیط زیست و ارائه درخواست رسمی، از امکان مشارکت در برنامه‌های نظارتی برخوردار شوند. این افراد می‌توانند در کنار همکاران محیط‌بان ما، در شیفت‌های مشخص شده در چادر‌های مستقر در محل (گاوبانگی) جهت اجرای برنامه‌های حفاظتی حضور یابند.

هشدار برخورد قانونی با متخلفان

اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان هشدار داد که حضور هرگونه فرد یا گروه بدون مجوز رسمی و بدون هماهنگی قبلی در مناطق زیستگاهی در این بازه زمانی، تخلف محسوب شده و طبق قوانین جاری کشور، با برخورد قانونی سختگیرانه مواجه خواهند شد.