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عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز سامانه جامع انرژی بهطور کامل محقق نشده و یکی از مشکلات موجود، مدیریت جداگانه بخشهای انرژی در وزارتخانههای نفت و نیرو است.
عبدالحسین همتی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی با بیان اینکه عمده مصرف گاز و گازوئیل در بخش خانگی، نیروگاهها و صنایع است، گفت: انرژی در کشور باید بهگونهای مدیریت شود که سوخت مورد نیاز نیروگاهها تأمین شود و در عین حال، مردم در زمستان با کمترین مشکل مواجه شوند.
وی با بیان اینکه جلوگیری از قطعی برق خانگی از اولویتهای فعلی است، گفت: برنامهریزیها بر این است که با تأمین و ذخیرهسازی سوخت مورد نیاز، شرایطی فراهم شود که در زمستان قطعی برق خانگی نداشته باشیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی پالایشگاهها ادامه داد: در صورت مساعد بودن شرایط کشور و فراهم شدن امکان فعالیتهای عمرانی، احداث پالایشگاههای جدید و بازگرداندن پالایشگاههای آسیبدیده به مدار میتواند به تقویت ظرفیت تأمین سوخت کمک کند.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد سامانه جامع انرژی تأکید کرد و گفت: هنوز سامانه جامع انرژی بهطور کامل محقق نشده و یکی از مشکلات موجود، مدیریت جداگانه بخشهای انرژی در وزارتخانههای نفت و نیرو است. ایجاد یک سامانه جامع میتواند زمینه مدیریت یکپارچهتر انرژی را فراهم کند.
همتی، تنوع سبد سوخت را یکی از ضرورتهای مدیریت مصرف دانست و افزود: سهم سوختهای جایگزین در سالهای اخیر کاهش یافته و مصرف CNG به حدود ۱۶ میلیون مترمکعب در روز رسیده است؛ بنابراین باید استفاده از ظرفیتهای موجود در سبد سوخت کشور افزایش یابد.
وی توسعه خودروهای برقی و هیبریدی و ایجاد زیرساختهای شارژ را از دیگر راهکارهای کاهش مصرف سوخت بیان کرد و گفت: وزارت نفت برنامه دارد در کنار جایگاههای سوخت، ایستگاههای شارژ خودروهای برقی ایجاد شود تا زمینه حرکت مردم به سمت خودروهای برقی فراهم شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: توسعه خودروهای برقی و هیبریدی، افزایش استفاده از سوختهای جایگزین و ایجاد زیرساختهای لازم، میتواند به مدیریت مصرف، کاهش ناترازی انرژی و تنوعبخشی بیشتر به سبد سوخت کشور کمک کند.