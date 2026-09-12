مولفه تمدنی بسیار مهمتر از قدرت نظامیست
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: قدرت نظامی ما خیلی خوب است، اما آن چیزی که ما را نگه داشته یک مولفه بسیار بسیار مهمتر است و آن مولفه تمدنی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
بیژن نوباوه در گفتوگو با شبکه خبر گفت: بودجه دفاعی آمریکا برابر با بودجه ۱۴۰ کشور دنیا است حالا بگویم از ۲۰۰ کشور دنیا ۱۴۰ کشور دنیا بودجهشان را با هم جمع کنند تازه ذیل آمریکا حالا تازه بودجه نظامی یک طرف، آن قدرت تکنولوژی نظامی خودش یک بحث بسیار مهمتری است و اینکه علت چیست که مردم ایستادهاند. اصلاً بحث نظامی نباید بکنیم قدرت نظامی ما خیلی خوب است توانستیم بایستیم و دنیا دارد میبیند، اما آن چیزی که ما را نگه داشته یک مولفه بسیار بسیار مهمتر است و آن مولفه تمدنی است.
وی افزود: شما رهبر انقلاب را هم نگاه کنید به عنوان یک شهروند همانطور فکر میکند که من و شما یا زن و بچه من و شمای آحاد جامعه به آن فکر میکنند. این دقیقاً همان مولفهای است که شما به دنبالش هستید حالا بحثهای سیاسی کنارش است، تشکیل گروهها ایدئولوژی چقدر برای تاثیر دارد و فلان، کارهایی آمریکاییها کردند مثلاً تشکیل طالبان و تشکیل داعش و هدف تشکیل یک حکومت به اصطلاح ایدئولوژی بود که کنار ایران بایستد. کاندولیزا رایس، وزیر خارجه زمان جورج بوش در دانشگاه استنفورد صحبت کرد و گفت دو حکومت فاندامنتالیست به قول خود آنها در دنیا هستند. یک ایران و یکی اسرائیل که اینها اعتقاد ایدئولوژیک دارند و بر اساس ایدئولوژی میجنگند. حالا بعد آمد تئوری داد و گفت ما باید حکومتهای ایدئولوژیک درست کنیم در کنار ایران که یقه ایران را بگیرند. حالا بحث طالبان چطور درست شده، عربستان چطور حمایت کرد بعد از آن داعش که یک سری وحشی را آوردند. اینها فکر میکردند که ایران با توحش میجنگد نمیدانستند ایران با فکر میجنگد. همین خانم هیلاری کلینتون پریشب در خبرها بود گفت اشکال این است که شما اصلاً ایرانیها را نمیشناسید ایرانیها یک خلق جدید انجام دادند ایرانیها با تفکر میجنگند.
نوباوه گفت: صحبتی که آقا کردند که این ملت اگر به آنها تهاجم بشود برانگیخته میشوند، مبعوث یعنی برانگیخته یعنی چه، بعد دفاع میکنند شما فکر نکنید مثلاً آقا علم لدن داشتند، نه ولی بر اساس تجربه و بر اساس کارهایی که خودشان کرده بودند میدانستند این اتفاق میافتد، چون خودشان مثل من و شما فکر میکردند.
نماینده تهران با اشاره به ایستادگی مردم در تجماعت شبانه تصریح کرد:اگر تهاجم بشود! شما این ملت ایران را روز تشییع امام ببینید، روز خاکسپاری امام ببینید روز نماز امام ببینید. همه مردم همین هم که نگاه میکنید. بعضی رفتارهای بزه گونه دارند اینها همین ملت ایراناند فکر نکنید. اینها خدای نکرده تهاجم بشود اینها میروند میخوابند، خیر. واقعا باید این جور ببینید که این ملت ایران همیشه در دفاع سرزمینی خوب عمل کرده است.
وی افزود: الحمدلله ما بعد از اسلام رشد بسیار زیادی کردیم. همین کوروش کبیر که حالا به عنوان ذوالقرنین لقب میدهند علامه آیت الله طباطبایی، از کجا میگوید؟ میگوید لوح حقوق بشری که شما نگاه میکنید اینکه که در زمان کوروش نوشته شده این لوح یک لوح اندیشمندانه و انسانی است. به این دلیل است شما همه اینها را کنار همدیگر میگذارید میبینید که یک تمدنی باید مثل ایران اسلامی ساخته بشود بتواند اینقدر مقاوم عمل بکند.