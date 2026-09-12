مسابقات پرس سینه بدون لوازم بانوان قهرمانی باشگاه‌های خوزستان با حضور ۹۵ ورزشکار از ۱۰ شهرستان، در قالب ۱۹ تیم، در اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نتایج مسابقات پرس سینه بدون لوازم بانوان قهرمانی باشگاه‌های استان خوزستان اعلام شد که در این رویداد ورزشکاران در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به رقابت پرداختند.

در بخش تیمی رده نوجوانان، تیم تکنیک برتر کارون عنوان نخست را به دست آورد، قصر آهنین اهواز دوم شد و تیم نفت مسجدسلیمان در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رده جوانان نیز تیم هیرو گتوند مقام نخست را کسب کرد و تیم‌های علم و ورزش اهواز و سرعت اهواز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده بزرگسالان، یوتاب اهواز به عنوان قهرمانی رسید، اطرافچی دزفول در جایگاه دوم ایستاد و نفت مسجدسلیمان سوم شد.

در رده پیشکسوتان نیز تیم سرعت اهواز عنوان نخست را کسب کرد و تیم‌های اطرافچی اندیمشک و الماس اندیمشک به ترتیب دوم و سوم شدند.

همچنین در بخش قهرمان قهرمانان، عناوین رده نوجوانان به عسل صالحی از باشگاه نیرو ایذه، در رده سنی جوانان به فاطمه شاهین‌زاده از باشگاه یوتاب اهواز، در رده سنی بزرگسالان به افسانه مقصودی از باشگاه نیرو ایذه و در رده پیشکسوتان به زهرا دیوانی از باشگاه علم و ورزش اهواز رسید.

این رقابت‌ها با هدف توسعه و گسترش ورزش پرس سینه بانوان و ایجاد زمینه رقابت میان ورزشکاران و باشگاه‌های استان خوزستان برگزار شد.