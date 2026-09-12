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مسابقات پاورلیفتینگ جام باشگاههای استان خراسان رضوی، با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار در دو بخش آقایان و بانوان، به میزبانی قوچان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این رویداد، برای نخستینبار پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سطح استانی در شهرستان قوچان برگزار شد و رقابتهای آن از صبح روز ۱۹ شهریور آغاز شد و تا غروب روز جمعه ادامه داشت.
مسابقات پاورلیفتینگ جام باشگاههای خراسان رضوی در دو بخش آقایان و بانوان و بهصورت همزمان در شهرستان قوچان برگزار شد و بیش از ۳۰۰ ورزشکار در این رشته با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در پایان این رقابتها، تیم مکس پاور شهرستان قوچان با سرپرستی سعید پنهانی و مربیگری سینا طالبی، در ردههای سنی جوانان و مستر، عنوان قهرمانی تیمی را به دست آورد.
در بخش بانوان نیز باشگاه رشیدرهورد شهرستان قوچان با سرپرستی زینب خانزاده و مربیگری زینب قادری، عنوان نایبقهرمانی تیمی رده سنی جوانان را کسب کرد.
این مسابقات با هدف توسعه ورزشهای قدرتی، شناسایی استعدادها و افزایش سطح رقابتهای پاورلیفتینگ در استان خراسان رضوی برگزار شد.