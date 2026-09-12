به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: ارتفاعات جنوب کرمان به دلیل اقلیم سردسیری و خاک غنی، بستری مناسب برای پرورش ارقام باکیفیت گردو فراهم کرده است که اکنون شاهد به ثمر نشستن تلاش باغداران در این مناطق هستیم.

فرود سالاری افزود: در مجموع سه هزار و ۷۲۱ هکتار از اراضی جنوب کرمان به کشت گردو اختصاص یافته است که سه هزار و ۶۶۲ هکتار آن در مرحله باروری اقتصادی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: قطب‌های اصلی تولید این محصول شامل بخش‌های ساردوئیه، جبالبارز و اسفندقه در شهرستان جیرفت و همچنین ارتفاعات مشرف به شهرستان عنبرآباد است که سهم عمده‌ای در تأمین گردوی منطقه و حتی استان‌های همجوار دارند.