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برداشت گردو در جنوب کرمان آغاز شده و پیشبینی میشود ۵۴۰۰ تُن گردو برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: ارتفاعات جنوب کرمان به دلیل اقلیم سردسیری و خاک غنی، بستری مناسب برای پرورش ارقام باکیفیت گردو فراهم کرده است که اکنون شاهد به ثمر نشستن تلاش باغداران در این مناطق هستیم.
فرود سالاری افزود: در مجموع سه هزار و ۷۲۱ هکتار از اراضی جنوب کرمان به کشت گردو اختصاص یافته است که سه هزار و ۶۶۲ هکتار آن در مرحله باروری اقتصادی قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: قطبهای اصلی تولید این محصول شامل بخشهای ساردوئیه، جبالبارز و اسفندقه در شهرستان جیرفت و همچنین ارتفاعات مشرف به شهرستان عنبرآباد است که سهم عمدهای در تأمین گردوی منطقه و حتی استانهای همجوار دارند.