اردوی ملیپوشان دوومیدانی ناشنوای ایران در مشهد
نخستین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان ایران برای حضور در مسابقات آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۶ مالزی، در مشهد در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، امیرحسین ثناییزاهد، سرپرست هیئت ورزشهای ناشنوایان استان خراسان رضوی اظهار کرد: تیم ملی با ۹ ورزشکار مرد و سه ورزشکار زن در این اردو حضور دارد که سه نفر از ورزشکاران مرد از خراسان رضوی هستند.
وی افزود: ملیپوشان در مواد مختلف دو، پرش طول، پرتاب وزنه و پرتاب دیسک تمرین میکنند و تمامی ورزشکاران حاضر، ظرفیت مناسبی برای کسب مدال در مسابقات مالزی دارند.
ثناییزاهد گفت: این اردو از ۱۶ تا ۲۳ شهریورماه با همکاری ادارهکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، بنیاد کرامت رضوی، هیئت دوومیدانی استان، دانشگاه فردوسی مشهد و جمعی از خیران برگزار میشود.
وی ادامه داد: مرحله بعدی اردوی تیم ملی برای تمرین در شرایط آبوهوایی نزدیکتر به مالزی، در استان مازندران برگزار خواهد شد و ملیپوشان هشتم مهرماه عازم این رقابتها میشوند.