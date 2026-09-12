نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان ایران برای حضور در مسابقات آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۶ مالزی، در مشهد در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، امیرحسین ثنایی‌زاهد، سرپرست هیئت ورزش‌های ناشنوایان استان خراسان رضوی اظهار کرد: تیم ملی با ۹ ورزشکار مرد و سه ورزشکار زن در این اردو حضور دارد که سه نفر از ورزشکاران مرد از خراسان رضوی هستند.

وی افزود: ملی‌پوشان در مواد مختلف دو، پرش طول، پرتاب وزنه و پرتاب دیسک تمرین می‌کنند و تمامی ورزشکاران حاضر، ظرفیت مناسبی برای کسب مدال در مسابقات مالزی دارند.

ثنایی‌زاهد گفت: این اردو از ۱۶ تا ۲۳ شهریورماه با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، بنیاد کرامت رضوی، هیئت دوومیدانی استان، دانشگاه فردوسی مشهد و جمعی از خیران برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: مرحله بعدی اردوی تیم ملی برای تمرین در شرایط آب‌وهوایی نزدیک‌تر به مالزی، در استان مازندران برگزار خواهد شد و ملی‌پوشان هشتم مهرماه عازم این رقابت‌ها می‌شوند.