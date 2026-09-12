رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بسیج اساتید باید با شناسایی مسائل واقعی دانشگاه و جامعه، از فعالیت‌های صرفاً برنامه‌محور عبور کرده و به سمت حل مسئله و تولید اثر حرکت کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛طائب رییس سازمان بسیج مستضعفین، در صد و دومین نشست سراسری مسئولان بسیج اساتید استان‌های کشور با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش بسیج اساتید در شرایط جدید کشور، اظهار کرد: بسیج اساتید باید با شناسایی مسائل واقعی دانشگاه و جامعه، از فعالیت‌های صرفاً برنامه‌محور عبور کرده و به سمت حل مسئله و تولید اثر حرکت کند.

وی تحقق شعار «هر استاد یک بسیجی» را نیازمند تغییر در روش‌های گذشته و توسعه دایره مخاطبان دانست و افزود: باید با تقویت اشتراکات موجود در جامعه دانشگاهی، از ظرفیت‌هایی همچون وطن‌دوستی برای ایجاد همگرایی بیشتر استفاده و زمینه حضور طیف گسترده‌تری از استادان در بسیج را فراهم کرد.

حجت الاسلام طائب بر ضرورت شناسایی دقیق مسائل دانشگاه و کشور، تدوین نقشه حل مسئله، کاهش بروکراسی و حرکت فعالیت‌ها به سمت محصول و اثربخشی تأکید کرد و گفت: ملاک ارزیابی فعالیت‌های بسیج اساتید نباید صرفاً تعداد برنامه‌ها باشد، بلکه باید میزان اثرگذاری و مسئله‌ای که از دانشگاه و جامعه حل می‌شود، مورد توجه قرار گیرد.

میرسامان پیشوایی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در این نشست با تأکید بر جایگاه نخبگانی و ظرفیت راهبردی جامعه استادان، اظهار کرد: بسیج اساتید باید به کانون تولید فکر، تربیت نیروی انسانی و ارائه راهکار‌های تخصصی برای مسائل کشور تبدیل شود.

وی با بیان اینکه «اگر دانشگاه را کارخانه انسان‌سازی بدانیم، بسیج اساتید باید کارخانه حکمران‌سازی باشد»، افزود: بسیج به‌عنوان نیروی پیشران انقلاب باید در عرصه‌های تولید فکر، نظریه، علم و فناوری پیشرو باشد و بسیج اساتید نیز به‌عنوان بخش نخبگانی بسیج، مسئولیت مهمی در تبدیل ظرفیت علمی دانشگاه به راهکار‌های مؤثر برای اداره و پیشرفت کشور دارد.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور «نظریه‌سازی، کادرسازی، شبکه‌سازی و نهادسازی» را چهار رکن شکل‌گیری جریان‌های پایدار عنوان کرد و گفت: هر حرکت در بسیج اساتید باید از پشتوانه نظری برخوردار باشد، نیروی متناسب با آن تربیت شود، نیرو‌ها در قالب شبکه به یکدیگر متصل شوند و در نهایت زمینه نهادسازی و استمرار حرکت فراهم شود.

پیشوایی همچنین بر تفویض اختیار بیشتر به کانون‌های بسیج اساتید تأکید کرد و گفت: کانون‌ها باید سرپنجه‌های عملیاتی بسیج اساتید باشند و بتوانند فاصله میان تحلیل و اقدام را کاهش دهند.

وی توسعه کیفی شبکه اساتید را از اولویت‌های دوره جدید دانست و تصریح کرد: توسعه شبکه صرفاً به معنای افزایش تعداد اعضا نیست، بلکه باید تخصص، توانمندی و ظرفیت هر استاد شناسایی شود تا بتوان از این ظرفیت در مسیر حل مسائل کشور بهره گرفت. جذب استادان جوان و بانوان نیز از دیگر اولویت‌های شبکه‌سازی خواهد بود.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور توانمندسازی استادان در حوزه‌هایی همچون روش تدریس، مقاله‌نویسی، ارتباط با صنعت، کارآفرینی و فعالیت‌های دانش‌بنیان را از الزامات این مسیر دانست و افزود: پس از توانمندسازی، باید زمینه نقش‌آفرینی استادان در عرصه‌های حکمرانی، فرهنگی و حل مسائل کشور فراهم شود.

پیشوایی با تأکید بر اهمیت حضور مؤثر استادان در عرصه رسانه، گفت: «هر استاد باید یک رسانه باشد» و بتواند در حوزه تخصصی خود در شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی جامعه اثرگذار باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بسیج اساتید باید ایده‌ها و راهکار‌های تخصصی را در کانون‌ها پخته و به بسته‌های قابل اجرا برای حل مسائل کشور تبدیل کند و ستاد نیز از این ایده‌ها تا رسیدن به مرحله اجرا حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.

هادی قاسمی، رییس بسیج دانشجویی کشور، نیز با اشاره به اهمیت آغاز سال تحصیلی جدید، بر ضرورت آماده‌سازی و انسجام ظرفیت‌های دانشگاهی تأکید کرد و گفت: شروع سال تحصیلی باید پرقدرت و با حضور همه ظرفیت‌های دانشگاهی و با گرامیداشت شهدا، نماد‌های ملی، رهبر شهید انقلاب و مردم رقم بخورد.

وی دانشگاه را عرصه گفت‌و‌گو و نشاط سیاسی دانست و با تأکید بر ضرورت تفکیک میان مخالف، منتقد و معاند اظهار کرد: با بیان دیدگاه‌های متفاوت و انتقادات مشکلی وجود ندارد، اما اهانت به پرچم جمهوری اسلامی و مقدسات قابل پذیرش نیست.

رییس بسیج دانشجویی کشور، حضور مسئولان دانشگاه در میدان را از عوامل مؤثر در حل مسائل دانشگاه دانست و افزود: هرجا رئیس دانشگاه مسئولانه ورود کرده، مسائل با سرعت بیشتری حل شده است.

قاسمی با تأکید بر نقش استادان در مدیریت و هدایت فضای دانشگاه، گفت: حضور استاد در صحنه می‌تواند بسیاری از مسائل را حل کند و بخشی از مسئولیت صیانت از فضای دانشگاه بر عهده جامعه استادان است که باید با جدیت دنبال شود.

رییس بسیج دانشجویی کشور بر توسعه همکاری میان بسیج دانشجویی و بسیج اساتید تأکید کرد و افزود: باید استان به استان و دانشگاه به دانشگاه، ظرفیت‌های جبهه انقلاب را برای آغاز سال تحصیلی منسجم کرد و همه دلسوزان کشور، فارغ از تفاوت سلیقه‌ها، برای نقش‌آفرینی در این میدان دعوت شوند.

قاسمی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مسئولیت‌پذیری در میان استادان و جریان دانشجویی اظهار کرد: «ما بدهکاریم» و اگر تصویر ما از خودمان این باشد که در برابر انقلاب، کشور و مردم مسئول و بدهکاریم، بسیاری از معادلات تغییر خواهد کرد؛ چراکه انسان بدهکار بیش از هر چیز به دنبال انجام تکلیف خود است.