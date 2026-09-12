مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: طی ۲ روز گذشته با تلاش و همراهی نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی و مردم محلی، آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی چهار منطقه شهرستان‌های باغملک و لالی مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فتح الله ابوعلی بیان کرد: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر وقوع آتش سوزی در محدوده کوه زرکی واقع در ورودی شهرستان باغملک با اقدام سریع و به موقع نیرو‌های یگان آتش مهار شد و از سرایت آن به سایر نقاط کوه جلوگیری شد.

وی از شهروندان درخواست کرد برای اقدام به موقع در صورت مشاهده هرگونه حریق یا تخلف در عرصه‌های منابع طبیعی موارد را از طریق سامانه امداد جنگل، مرتع و آبخیزداری ۱۵۰۴ اطلاع‌رسانی کنند.

مدیر کل منابع طبیعی خوزستان همچنین از وقوع آتش‌سوزی در مناطق بابا روزبهان و درگ بلو شهرستان لالی خبر داد و افزود: یگان حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان با همکاری نیرو‌های محلی وارد عملیات پرخطر اطفای حریق شدند.

وی با بیان اینکه مهار این آتش ۲ روز به طول انجامید ادامه داد: با کمک نیرو‌های محلی آتش هم اکنون به طور کامل مهار شده است.

ابوعلی در ادامه سخنان خود از اطفای حریق در منطقه جنگلی بنه وار اسدی شاه نشین شهرستان لالی خبر داد و گفت: این آتش سوزی نیز توسط نیرو‌های یگان حفاظت شهرستان لالی و با همکاری نیرو‌های محلی در یک منطقه سخت عبور انجام شد.

مدیر کل منابع طبیعی خوزستان از مردم تقاضا کرد در حفظ و نگهداری از عرصه‌های طبیعی و جنگلی خوزستان به عنوان سرمایه‌های ملی که سال‌های طولانی در صورت تخریب بازیابی خواهند شد کوشا باشند.