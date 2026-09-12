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استاندار خراسان جنوبی : طرح جدید تأمین سوخت با هدف کاهش صفهای جایگاهها و تسهیل دسترسی مردم به بنزین، از ابتدای مهر در خراسان جنوبی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی گفت: با توجه به شرایط تولید و تأمین سوخت در کشور و ضرورت مدیریت مناسب مصرف، پیگیریهای مستمر از طریق مکاتبات و رایزنی با مسئولان مربوطه در تهران انجام شد و زمینه اجرای این طرح در استان فراهم شده است.
هاشمی افزود: با اجرای این طرح، علاوه بر سهمیه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان نیز به کارتهای سوخت اختصاص مییابد.
وی گفت: با اجرای طرح جدید تأمین سوخت از ابتدای مهر و استمرار نظارت بر جایگاههای عرضه سوخت، روند تأمین و توزیع بنزین در استان به شرایط مطلوبتری باز می گردد و مردم در تأمین سوخت مورد نیاز خود با مشکل مواجه نخواهند شد.
استاندار خراسان جنوبی افزود: بخش عمدهای از مراجعهکنندگان به جایگاهها مصرفکنندگان واقعی هستند که متناسب با نوع فعالیت و تردد خود به سوخت نیاز دارند، اما مواردی از مصرف غیرمتعارف و سوءاستفاده از کارتهای جایگاهها نیز شناسایی شده که از سوی دستگاههای مسئول در حال پیگیری است.
هاشمی گفت: با سودجویی و مصرف غیرمتعارف سوخت مطابق ضوابط برخورد خواهد شد تا امکان دسترسی سریعتر مصرفکنندگان واقعی به سوخت فراهم شود.