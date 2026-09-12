به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حرکت اکیپ‌های دامپزشکی در روستا‌ها و مناطق عشایری کردستان آغاز شده, ۵۱ اکیپ برای مقابله با بیماری تب برفکی دام‌های استان را واکسینه می‌کنند.

در این طرح واکسیناسیون دام‌های روستایی و عشایری رایگان انجام می‌شه و نزدیک به یک‌ونیم میلیون رأس دام هدف‌گذاری شده است.

کانون‌های پرخطر، روستا‌های اطراف و دام‌های حاشیه کشتارگاه‌ها در اولویت قرار دارند.

همزمان از دامداران خواسته شده توصیه‌های بهداشتی رو جدی بگیرند.