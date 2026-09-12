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طرح واکسیناسیون رایگان دام علیه تب برفکی در کردستان آغاز شده و تا پایان مهر یکونیم میلیون رأس دام استان را زیر پوشش قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حرکت اکیپهای دامپزشکی در روستاها و مناطق عشایری کردستان آغاز شده, ۵۱ اکیپ برای مقابله با بیماری تب برفکی دامهای استان را واکسینه میکنند.
در این طرح واکسیناسیون دامهای روستایی و عشایری رایگان انجام میشه و نزدیک به یکونیم میلیون رأس دام هدفگذاری شده است.
کانونهای پرخطر، روستاهای اطراف و دامهای حاشیه کشتارگاهها در اولویت قرار دارند.
همزمان از دامداران خواسته شده توصیههای بهداشتی رو جدی بگیرند.